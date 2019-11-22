مال وأعمال

قامت مجموعة ايكويت، بتقديم عرض حول استراتيجيتها المستدامة، وأوضحت جهودها المبذولة لتحقيق المساواة بين الجنسين، وذلك خلال مؤتمر (أهداف التنمية المستدامة: الانجازات والتحديات) الذي نظمه مركز دراسات وأبحاث المرأة في جامعة الكويت، وبرنامج الأمم المتحدة الانمائي UNDP. وتمت استضافة الرئيس التنفيذي لايكويت، د. راميش راماجندران ليلقي كلمة في الحفل الافتتاحي لهذا المؤتمر الذي عقد في الفترة من 11-13 نوفمبر 2019. وقال د. راميش راماجندران، الرئيس التنفيذي في ايكويت خلال حديثه: «خلال سنوات خبرتي التي امتدت طوال 30 عاماً في العديد من الشركات، وعلى الرغم من الفروقات والاختلافات بين الدول والمناطق التي عملت فيها، فقد تأكدت انه عندما يتعلق الأمر بتمكين المرأة، فان فرق العمل تواجه نفس التحديات الخاصة بالمساواة بين الجنسين. وهم عادة ما يكونون قادرين على توظيف النساء اللواتي يتمتّعن بالخبرة والموهبة، لكنهم يبدأون بفقدان الاهتمام والاستثمار فيهن بعد مدة قصيرة من توظيفهن. ان اكبر تحدياتنا هو ان لا نفقد تركيزنا واهتمامنا بتلك الموظفات اللواتي استثمرنا فيهن كثيراً لأن فرق العمل التي تحقق المساواة بين الجنسين هي الأكثر انتاجية ونجاحاً».