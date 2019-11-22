مال وأعمال

تراجعت أسعار النفط في الوقت الذي أججت فيه توترات جديدة بين الولايات المتحدة والصين بشأن احتجاجات مستمرة في هونغ كونغ المخاوف من أن اتفاقا تنعقد الآمال على إبرامه منذ فترة طويلة لإنهاء الحرب التجارية بين أكبر اقتصادين في العالم ربما يتأجل.

وحذر خبراء تجارة من أن الانتهاء من اتفاق «المرحلة واحد» قد يتأخر إلى العام القادم، في الوقت الذي ينتاب فيه القلق الأسواق من أن المفاوضات قد تتلقى ضربة مع موافقة مجلس النواب الأميركي على تشريعين يستهدفان دعم الاحتجاجات في هونغ كونغ، وهو ما يلقى معارضة كبيرة من الصين.

وتراجعت العقود الآجلة لخام برنت 22 سنتا أو 0.35 في المئة إلى 62.18 دولاراً للبرميل، بينما هبطت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 20 سنتا أو 0.35 في المئة إلى 56.81 دولاراً للبرميل. وارتفع الخامان القياسيان بشدة بفعل بيانات إيجابية بشأن المخزونات الأميركية.

وتؤثر الحرب التجارية على احتمالات النمو العالمي وهيمنت على توقعات الطلب على النفط في المستقبل، وقال الرئيس الأميركي دونالد ترامب إنه يميل إلى زيادة الرسوم الجمركية على واردات صينية إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق تجاري.

وطغى المناخ التشاؤمي على التفاؤل الذي ساد بعد أن أظهرت بيانات من إدارة معلومات الطاقة الأميركية أن مخزونات النفط الخام الأميركية زادت بأقل من المتوقع عند 1.4 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في 15 نوفمبر.

فيما ارتفع الين الياباني مقابل الدولار بعد أن قالت مصادر مقربة من البيت الأبيض لـ «رويترز» إن من المستبعد إبرام اتفاق تجارة بين الولايات المتحدة والصين هذا العام، ما حطم آمال المستثمرين بالتوصل لاتفاق جزئي قريبا وعزز أصول الملاذ الآمن.

وهبط اليوان الصيني لأدنى مستوى في ثلاثة أسابيع في التعاملات بالسوق المحلية بفعل مخاوف من أن الفشل في إبرام اتفاق لإلغاء الرسوم الجمركية الأميركية قد يوجه ضربة جديدة لاقتصاد بكين المتعثر.

كما تسببت التوترات السياسية بين بكين وواشنطن في إبقاء المستثمرين في حالة من التوتر بعد أن قال مصدر لـ «رويترز» إن من المتوقع أن يوقع الرئيس الأميركي دونالد ترامب تشريعين يستهدفان حماية المحتجين المناهضين للحكومة في هونغ كونغ ليتحولا إلى قانونين.

وتراجع الدولار خلال الجلسة إلى 108.54 ينات. وارتفعت العملة اليابانية قرابة واحد في المئة من أدنى مستوى فيما يزيد عن خمسة أشهر والذي بلغته مقابل العملة الأميركية في وقت سابق من الشهر الحالي.

ولم يطرأ على الدولار تغير يذكر تقريبا عند 1.1077 دولار مقابل اليورو، بينما نزل قليلا مقابل الجنيه الاسترليني عند 1.2934 دولار. وتراجع اليوان الصيني في السوق المحلية إلى 7.0450 مقابل الدولار وهو أدنى مستوى منذ أول نوفمبر ، قبل أن يستقر عند 7.0372. وفي تعاملات الأسواق الخارجية، هبط اليوان إلى 7.0533 للدولار وهو أضعف مستوى منذ الخامس من نوفمبر ثم قلص خسائره بعد ذلك.

وهبطت أسهم أوروبا بعد أن أجج تشريع أميركي بشأن هونغ كونغ المزيد من المخاوف بشأن عدم إبرام اتفاق «المرحلة واحد» التجاري بين واشنطن وبكين قريبا.

وتراجعت معظم القطاعات الفرعية في أوروبا، مع هبوط قطاعات التعدين والتكنولوجيا وشركات النفط والغاز، وهي الأكثر انكشافا على توترات التجارة العالمية، بنحو واحد في المئة لكل قطاع.

وفي تحرك سيثير غضب الصين بالتأكيد، من المتوقع أن يوقع الرئيس الأميركي دونالد ترامب على تشريعين أقرهما الكونغرس يستهدفان دعم المحتجين في هونغ كونغ. يأتي ذلك عقب تقرير لـ «رويترز» ذكر أن اكتمال اتفاق «المرحلة واحد» التجاري بين الولايات المتحدة والصين ربما يتأجل إلى العام القادم.

ودفعت التقارير المؤشر ستوكس 600 الأوروبي للانخفاض 0.7 في المئة، ليتكبد خسائر للجلسة الرابعة على التوالي، بينما انخفضت الأسهم الألمانية ونظيرتها الفرنسية، التي تتأثر بالتجارة، 0.6 في المئة و0.7 في المئة على الترتيب.

وانخفضت أسهم شركة البريد البريطانية رويال ميل 13 في المئة لتتذيل المؤشر ستوكس 600، بعد أن قالت إن خطتها لتوسعة أنشطتها للطرود عالمياً تخلفت عن الجدول الزمني على الرغم من أن الشركة حققت أرباحاً تشغيلية في النصف الأول.

