مال وأعمال

حذر وزير الخارجية الأميركي السابق هنري كيسنجر من أن النزاع التجاري بين الصين والولايات المتحدة يمكن أن يتحول إلى حرب فعلية بين البلدين العملاقين الواقعين على المحيط الهادىء.

وكيسنجر (96 عاما) وزير الخارجية في عهد الرئيس ريتشادر نيكسون، يعد مهندس التقارب التاريخي بين القوتين الكبريين في سبعينيات القرن الماضي. وفي مؤتمر نظمته مجموعة وسائل الإعلام بلومبرغ في بكين، عبر كيسنجر عن قلقه من المواجهة التجارية الجارية بين واشنطن وبكين منذ العام الماضي، والتي تتمثل بتبادل فرض رسوم تجارية على وارداتهما. وقال محذرا «إذا تركنا النزاع يتصاعد، فقد تكون النتيجة أسوأ مما حدث في أوروبا» في القرن العشرين. وأضاف أن «الحرب العالمية الأولى اندلعت نتيجة أزمة صغيرة نسبيا، بينما الأسلحة أقوى بكثير اليوم».وإلى جانب خلافهما التجاري، يتواجه البلدان استراتيجيا خصوصا بشأن تايوان وبحر الصين الجنوبي اللذين تؤكد الصين سيادتها عليهما.

