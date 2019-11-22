مال وأعمال

قالت عضو مجلس محافظي الاحتياطي الفيدرالي الأميركي لايل براينارد إنها لا تتوقع التوصل إلى صفقة كبيرة بين الولايات المتحدة والصين لكنها تأمل في «هدنة» في الحرب التجارية الدائرة بين أكبر اقتصادين في العالم.

وقالت براينارد في مقابلة مع شبكة «سي.ان.بي. سي» الإخبارية الأميركية «لا أعتقد في وجود توقعات بالتوصل لصفقة كبيرة لكن حتى الهدنة تمثل خفضا كبيرا حالة عدم اليقين لدى الشركات في جميع انحاء البلاد».

ونوهت بأن الاتصالات مع رجال الأعمال الأميركيين تعكس حالة من الترقب بالنسبة للاستثمارات حتى يتضح مصير العلاقات التجارية بين واشنطن وبكين وما إذا كانت المحادثات ستصل إلى طريق مسدود أم أنها ستخلص إلى نتائج إيجابية. وفيما يتعلق بالسياسة النقدية الأميركية أشارت براينارد إلى أنها تريد مراقبة أداء الاقتصاد الأميركي قبل إجراء تغييرات على موقف الاحتياطي الفيدرالي.

وقالت «الاحتياطي الفيدرالي أجرى تعديلا كبيرا في مسار الأسعار (للفائدة) خلال الاجتماعات القليلة الماضية وسوف يستغرق الأمر بعض الوقت لرؤية انعكاس هذا العمل (خفض سعر الفائدة) من خلال الاقتصاد».

