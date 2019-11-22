مال وأعمال

تراجعت الأسهم اليابانية بفعل مخاوف حيال إرجاء اتفاق «المرحلة واحد» التجاري بين الولايات المتحدة والصين، لكن الخسائر تقلصت بعد أن ذكرت تقارير أن أكبر مفاوض صيني أبدى تفاؤله إزاء استمرار إمكانية إبرام الاتفاق.

ونزل المؤشر نيكي القياسي 0.5 في المئة إلى 23038.58 نقطة، وهو أدنى مستوى إغلاق منذ أول نوفمبر ، بعد جلسة متقلبة.

ويقول محللون إن عمليات بيع لجني الأرباح بدأت بعد أن تراجع المؤشر القياسي دون المستوى النفسي البالغ 23 ألف نقطة والمتوسط المتحرك المهم في 25 يوما، الذي بلغ في أحدث تعاملات 23016 نقطة.

وفي المعاملات المبكرة، نزل المؤشر 1.8 في المئة إلى 22726.72 نقطة وهو أدنى مستوى في ثلاثة أسابيع بفعل مخاوف من أن اتفاقا تجاريا مبدئيا بين واشنطن وبكين ربما لا يتم هذا العام.

وتعززت التوترات بين أكبر اقتصادين في العالم بعد أن أقر مجلس النواب الأميركي تشريعين يستهدفان دعم المحتجين في هونغ كونغ وإرسال تحذير إلى الصين بشأن حقوق الإنسان.

