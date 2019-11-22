الجمعة 22 نوفمبر 2019 ,25 ربيع الأول 1441
رقم العدد:
3842
رئيس التحرير:
عماد جواد بو خمسين
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جريدة النهار
أخبار اليوم
الأولى
أول النهار
وطن النهار
وطن النهار
إيمانيات
دفتر أحوال
مال وأعمال
مال وأعمال
اقتصاد مصر
الاخيرة
عربيات ودوليات
عربيات ودوليات
نهار الكنانة
الرياضة
محلية
دوليه
إضاءات
إضاءات
الناس
مال وأعمال
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