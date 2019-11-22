وطن النهار

في اجواء حميمية ومؤثرة ودع امس الخميس سمو الشيخ صباح الخالد رئيس مجلس الوزراء وبحضور السفير خالد الجار الله، نائب وزير الخارجية، اخوانه مساعدي وزير الخارجية واعضاء ادارة مكتب نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، حيث القى كلمة استذكر خلالها ذكريات مسيرة عمله الوضاءة طيلة الثمانية اعوام الماضية. وزيراً للخارجية وما سبقها من سنوات طويلة كدبلوماسي في الديوان العام وممثل للدبلوماسية الكويتية في الخارج.

واشاد بالجهود الحثيثة التي بذلها اخوانه وابناؤه منتسبو وزارة الخارجية، وبعملهم الدؤوب نحو اعلاء راية الكويت اقليمياً ودوليا، وتعزيز سمعتها في جميع المحافل الدولية، معربا عن تقديره بمستوى العطاء الذي شهده من جميع المسؤولين في هذه المؤسسة العريقة التي توجت بان تتبوأ الكويت مكانتها الدولية المرموقة، متطلعا الى استمرار وتيرة هذا الجهد والعطاء الذي سطره التاريخ في سجلاته، معبرا عن عظيم افتخاره لما وصلت اليه سمعة الدبلوماسية الكويتية من مكانة عالية وبشهادة واشادة دولية.

وشدد خلال اللقاء على أهمية الدور الذي تقوم به مؤسسة الخارجية العريقة، خصوصا في ظل المرحلة الحرجة التي تمر بها المنطقة، والظروف الاستثنائية بالغة الدقة التي تتطلب وحدة الصف وتكاتف الجهود ووضع مصلحة الوطن فوق كل اعتبار، مؤكدا حتمية ادارك المسؤولية الكبيرة الملقاة على عاتق وزارة الخارجية وقياداتها السياسية، نحو مواكبة الاحداث المتسارعة التي تعصف بالمنطقة، واهمية تغيير نمط التعامل مع هذه المتغيرات والتطورات عبر ايصال رسالة الاعتدال التي جبل عليها اهل الكويت، والتي اصبحت ركيزة سياستها الخارجية.

من جانبه رفع السفير خالد الجارالله، نائب وزير الخارجية اسمى آيات التهاني والتبريكات وطيب التمنيات من منتسبي وزارة الخارجية بمناسبة نيل سمو رئيس مجلس الوزراء الثقة السامية لتبوء منصب رئاسة مجلس وزراء الكويت، مستذكرا مسيرة سموه طيلة فترة توليه حقيبة وزارة الخارجية، التي اسبغت على هوية الدبلوماسية الكويتية بصمة الحكمة والرؤى الثاقبة والعطاء اللامحدود، داعيا المولى العلي القدير ان يلهم سموه سبل التوفيق والنجاح لمواصلة مسيرة الكويت الحافلة في ظل القيادة الحكيمة لقائدها وراعي نهضتها صاحب السمو امير البلاد الشيخ صباح الاحمد وعضده سمو ولي العهد الامين الشيخ نواف الاحمد.

واضاف نائب وزير الخارجية مخاطبا سموه «ليس فقط اخوانك من يهنونك في هذه الوزارة بل التهنئة من اهل الكويت جميعا، ونرى ردة الفعل الايجابية والسعيدة لتبوؤكم هذا المنصب على المستوى المحلي والاقليمي ولا ابالغ بان قلت على المستوى الدولي، وبقدر ما نعبر فيه عن السعادة، نعبر ايضا فيه عن الألم، الألم ان تعيش اليوم لحظة توديع لسموكم، وانتم تتهيؤون لتبوؤ موقع من اخطر مواقع المسؤولية في الكويت، ولكن ثقتنا كبيرة بانكم حقيقة اهل لهذه المسؤولية وانها بكل تأكيد ستدار باقتدار، ، وزارة الخارجية والدبلوماسية الكويتية وضع اساسها سيدي صاحب السمو امير البلاد الشيخ صباح الاحمد واستمرت بثبات وبعطاء الى ان وصلت بجهودكم وبمتابعتكم الى ان تكون محطة تقدير واعجاب العالم اجمع، ونحن في الكويت وبكل صراحة في وضع نحسد عليه، لأننا نجد القبول والاحترام والتقدير لهذه الدبلوماسية في كل مكان، وهذه هي الحقيقة والارضية التي انطلقت منها الدبلوماسية الكويتية، التي استطاعت بالفعل أن تؤدي أدوارا غير عادية على المستوى الاقليمي والعربي والدولي، وزاد: وسموكم، خير من حافظوا والتزموا بالأسس التي وضعها حضرة صاحب السمو أمير البلاد في إدارة الدبلوماسية الكويتية وسياسة الكويت الخارجية، حيث استطاعت هذه الأسس، وخلال كل المتغيرات العديدة والشائكة، أن تحافظ على الهوية الدبلوماسية الكويتية، والتي أصبحنا ولله الحمد، روادا في المنطقة والإقليم، وهذا الأمر لم يأت من فراغ، فإن عطاءكم في وزارة الخارجية كان عاملاً مهماً في ترسيخ هذه الأسس والحفاظ عليها في التفاعل مع المتغيرات التي حصلت على الصعيدين الإقليمي والدولي.

وأضاف: كنا نجد فيك الصبر والحكمة والتأني ونجد الرؤية الثاقبة وبعد النظر، ودون أي مجاملات، فكنت وجميع الزملاء المسؤولين في وزارة الخارجية، تشعرون بهذا، وبالفعل لي الشرف أن أعمل بجانبك طيلة هذه السنوات، وكنا نجلس، ونتحدث في القضايا الدبلوماسية والسياسية في أحلك الظروف، ولكن لم نكن نسمع منك إلا التوجيه السليم والحكمة وسعة الصدر والقلب الرحيم، ونحن نرى بأن هذه الخصال والمميزات، هي أساس تشكيل الأرضية المناسبة لأن تتبوؤ هذه المسؤولية الوطنية الكبرى في الكويت، عزاؤنا اليوم، لأننا نعلم بأنك قريب منا جغرافياً، وقريب منا بمشاعرك وأفكارك، ولكن لا نقول وداعاً، سموكم، فنحن واثقون بأنه مثلما ترأس صاحب السمو مجلس الوزراء بعد توليه وزارة الخارجية وإلى غاية تولي سموه رعاه الله، سدة الحكم، ستكونون سموكم من سيبقى ينظر إلى وزارة الخارجية، لذلك لن نكون بعيدين عنكم ولن تكونوا إن شاء الله بعيدين عنا. وسنواصل بطلب المشورة والتوجيه، إن سمحت لنا سموكم، عندما تتعقد الأمور في وزارة الخارجية نتيجة طبيعة العمل الدبلوماسي والمتغيرات المختلفة حول العالم، وسنلجأ إلى سموكم، ولدينا ثقة مطلقة بأننا سنجد الاجابة الشافية الوافية التي ستضعنا في مسارنا الصحيح، ومضى يقول: سموكم لديكم بصمات واضحة سيسجلها التاريخ سواء على مستوى المنظومة الادارية في وزارة الخارجية او على مستوى العمل الدبلوماسي بشكل عام او الهيكل العام للوزارة، وكل ما شاهدته وزارة الخارجية من انجاز كان بفضل توجيه سموكم ودعمكم وحرصكم المتواصل ومثابرتكم وتفانيكم، فكنا نتواصل مع سموكم حتى الساعات الأولى من الفجر، ولم نشعر بأي كلل او ملل او فتور في تعاملكم معنا، وكنا دائماً نحصل على توجيهاتكم السديدة بكل وقت، وهذا التعامل نادر في العمل والتعامل في الشأن العام، ونحصل دائما على اجابات وتعليمات كاملة، نوجهها الى بعثات الكويت المعتمدة لدى دول العالم بجميع اصقاعه وهذا الامر يصور لنا طبيعة تعاملك مع هذه المؤسسة ومسؤوليها، فمهما قلنا ومهما عبرنا لا نوفي سموكم حقه، وارجو ان اكون قد عبرت بما يدور في صدور اخواني مساعدي وزير الخارجية وجميع العاملين في الوزارة.

