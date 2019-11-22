وطن النهار

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أكد وكيل وزارة الشؤون الاجتماعية عبد العزيز شعيب، ايمان الوزارة الراسخ بأهمية الاهتمام بالطفولة، مبينا ان الدستور الكويتي نص على ان ترعى الدولة النشء وتحميه من الاستغلال وتقيه الإهمال الأدبي والجسماني والروحي»، لذا تم اصدار قانون رقم 21 لسنة 2015 بشأن حقوق الطفل والذي تكفل بتناول كل الحقوق الاساسية للطفل مثل حقه في البقاء والتعليم والصحة. واضاف شعيب خلال حضوره الحفل الذي اقيم امس الاول بمناسبة اليوم العالمي للطفل في نادي الاطفال بالقادسية: انه و«استكمالاً لاستحقاقاتنا الدولية في مجال حماية حقوق الانسان والطفل بالتحديد تقوم وزارة الشؤون ممثلة في اداراتها المختلفة بتنظيم أنشطة دورية متنوعة تأهيلية ثقافية وفنية ودينية وترفيهية تسهم في تنمية وتطوير قدرات الطفل وحماية حقوق الاطفال كانوا مجهولي الوالدين او الاحداث والعمل بشكل مستمر على ادماجهم بالمجتمع. واكد ان الكويت شرعت العديد من القوانين واللوائح الداخلية واقامة الفعاليات بشكل دوري التي تنعكس ايجابيا على حياتهم وتسهم في بناء الوطن، موضحا ان قطاعين بالوزارة مختصين لحماية ورعاية الاطفال وتوفير سبل الإقامة الكريمة وتنمية قدراتهم التنموية والفكرية، مؤكدا ان الشؤون عملت عبر الإدارات المختلفة لاسيما ادارة المرأة والطفولة على إقامة الانشطة التعليمية والترفيهية والاجتماعية للأطفال، مشيرا الى ان هناك 28 حديقة توفر جميع البرامج التأهيلية والتوعوية للأطفال. واشار شعيب الى صدور قانون الطفل في 2015 للتعريف بحقوق وواجبات وسائل الحماية التي يتعرض لها الطفل، آملا ان يطبق هذا القانون بشكل سليم وتفعيله بجميع مواده بالتنسيق مع جميع الجهات الحكومية. وحول موضوع تراخيص دور الحضانة، لفت شعيب الى انه تم انشاء إدارة الرقابة على الحضانات الخاصة وصدر بشأنها موافقة من مجلس الخدمة المدنية، موضحا ان الشؤون تعمل عبر ثلاث طرق لتسكين الوظائف الإشرافية بالمرحلة الاولى، كاشفا عن ان المرحلة الثانية ضمنت تشكيل فرق للتفتيش وحصر الحضانات على مستوى الدولة. وذكر ان المرحلة الثالثة شملت تشكيل لجنة برئاسة وكيل الوزارة وعضوية وكلاء مساعدين ومختصين من هيئة القوى العاملة وبلدية الكويت لإجراء مسح للمحافظات الست من اجل احصاء الحضانات المقيدة بالوزارة وما الإجراءات التي سيتم اتخاذها للحضانات المنتهية تراخيصها او التي تعمل دون ترخيص. واكد شعيب ان التنسيق جار مع الهيئة العامة للمعلومات المدنية التي زودتنا بكل الأرقام الآلية المدنية للمباني التي فيها حضانات خاصة على مستوى جميع المحافظات وتمت اضافة ممثلين عن المعلومات المدنية للجنة العليا للحضانات وجار العمل حاليا على تصنيف الحضانات الى حضانات منتهية التراخيص وحضانات منتهي جزء من الترخيص وحضانات لا يوجد لها ترخيص، مبينا انه سيتم التعامل معها وفق القانون واللائحة التنظيمية الخاصة بالحضانات.

وختم بقوله: «حاليا سننتقل من آلية الاشهار والمتابعة للرخص الورقية الى نظام ميكنة آلية الترخيص والتقديم للترخيص بالاضافة الى التنسيق مع البلدية وهيئة القوى العاملة للتفتيش على الحضانات، اي نعمل خلال الفترة المقبلة على إقفال هذا الملف».

