وطن النهار

استكمالاً للحملات الميدانية التى تنفذها لجنة متابعة ظاهرة سكن العزاب في مناطق السكن الخاص والنموذجي لرصد المخالفين واتخاذ الاجراءات بحقهم وفق الأطر القانونية، نفذ قسم متابعة المخالفات الهندسية التابعة لمراقبة البناء بادارة التدقيق والمتابعة الهندسية بفرع بلدية محافظة الفروانية حملة على سكن العزاب في منطقة خيطان والتى أسفرت عن قطع التيار الكهربائي عن 10 منازل.

وفي هذا السياق أكد رئيس قسم متابعة المخالفات الهندسية بالفروانية وليد الدغر بأنه قد تم وضع خطة عمل متكاملة لرصد أكبر عدد من سكن العزاب واتخاذ الاجراءات القانونية حيالهم وفق القانون 125 لسنة 1992 حيث تم التكثيف الحملات الميدانية على منطقة خيطان فضلا عن التعامل مع الشكاوى الواردة عبر الحسابات الرسمية لبلدية الكويت بمواقع التواصل الاجتماعي أو الخط الساخن 139. وأضاف الدغر بأنه قد تم قطع التيار الكهربائي عن 10 منازل بمنطقة خيطان بعد استيفاء جميع الاجراءات القانونية بالتعاون مع وزارة الكهرباء والماء بمساندة أمنية.

