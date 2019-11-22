وطن النهار



كشف محمد ناهس العنزي الرئيس التنفيذي لأكاديمية العلوم الحياتية أن حملة ساعد، التي أقيمت بالتعاون مع جمعية القلب الكويتية قد توجت بنجاح باهر حيث استهدفت قطاعات مؤسسية متعددة وحققت نتائج مثمرة، مثمناً دور جميع العاملين عليها.

وأكد العنزي أن الحملة التي انطلقت بغرض التدريب على مهارات الإنعاش القلبي والرئوي، وتهدف للتقليل من نسبة المضاعفات التي تنتج عن عدم التدخل الفوري، وتقليل معدل الوفيات والأعباء المترتبة على الأزمات القلبية والحوادث. حيث تم تدريب 56 جهة بين وزارات ومؤسسات وشركات، وبلغ عدد المتدربين المشاركين بالحملة 1500 متدرب خلال العام الأول.

