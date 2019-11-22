وطن النهار

نظمت كل من الإدارة العامة للدفاع المدني وجمعية الهلال الأحمر الكويتي الاثنين الماضي ورشة العمل المشتركة الخاصة بعنوان (آلية التسجيل والاستدلال والبحث عن المفقودين في حالات الطوارئ) وتستمر ثلاثة ايام. واكد مدير عام (الدفاع المدني) بالوكالة العقيد جمال الفودري في كلمته بافتتاح الورشة أهمية العنصر البشري في منظومة الحماية المدنية التي أوجدت لوقايته وحمايته. وقال ان كل الاعمال والتطبيقات الوقائية واجراءات الحماية ما هي الا وسائل وقائية لحماية الانسان والحياة البشرية وتخفيف اثار هذه المخاطر والحوادث التي يمكن مواجهتها وتقليل الخسائر من الارواح والممتلكات، مضيفا ان من الآثار والخسائر فقدان الأشخاص وانقطاع التواصل معهم الذي يكون له اثر نفسي ومادي كبير يؤثر على الحياة الانسانية وتماسك الاسرة والمجتمع. وذكر الفودري ان الورشة تعقد في اطار التكامل المشترك مع جمعية الهلال الاحمر واعضاء لجنة الدفاع المدني من الجهات الحكومية المختصة وجهات العمل التطوعي بالدولة. من جانبها، قالت الامين العام لجمعية الهلال الاحمر مها البرجس في كلمة مماثلة ان عملية البحث عن المفقودين واعادة الروابط الأسرية في اعقاب الازمات والحروب والكوارث الطبيعية تمثل تحديا كبيرا للعاملين في الحقل الإنساني.