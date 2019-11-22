وطن النهار

قامت عضو المجلس البلدي م. مها البغلي أول من أمس الأربعاء بإجراء السحب على المكافأة النقدية التي خصصتها لحملة الفحص المبكر لسرطان الثدي المقدمة منها، تحفيزاً للموظفات العاملات في المجلس البلدي. وشاركت البغلي بالفعالية والمحاضرة التوعوية للكشف المبكر عن سرطان الثدي تحت شعار «لأنج تهمينا.. فحصي وطمنينا»، والتي نظّمها مكتب العلاقات العامة بالأمانة العامة للمجلس البلدي بمناسبة التوعية بسرطان الثدي خلال شهر نوفمبر الماضي. وقدم خلالها المسؤولون فى إدارة الرعاية الصحية بوزارة الصحة محاضرة توعوية للكشف المبكر عن سرطان الثدي، مؤكدين أن الهدف الرئيس من عقد هذه اللقاءات التوعوية هو الوقاية وكيفية إجراء الفحص الذاتي المبكر.