وطن النهار

تساؤلات كثيرة وعلامات استفهام تتزاحم باحثة بالحاح عن اجابة لسؤال يطرح نفسه بقوة عن استمرار اغلاق حديقة جنوب الصباحية التي كانت متنفساً لاهالي المنطقة وابنائها من صغار وكبار دون الاكتراث من قبل المعنيين بأهمية تواجد الأماكن الترفيهية في مختلف محافظات الكويت لما لها من أهمية كبرى وأثار مهمة تنعكس بالايجاب على نفسية روادها لا سيما في تمكين ارباب الأسر في تنظيم أوقات ابنائهم واشغال أوقات فراغهم في المتنزهات التي تحتضن المرافق الرياضية والترفيهية تحت اعين أولياء امورهم في أماكن تجمع كل شرائح المجتمع وفئات الأسرة في اجواء مرحة غير رسمية بعيدا عن صخب المجمعات التجارية وما تحتويه من نمط حياة استهلاكي بحت قائم على التسويق والاشباع.

ولعل ابرز ما يعتلي قائمة تلك الأماكن السياحية المحلية حديقة جنوب الصباحية» منتزه مرح لاند» التي كانت وجهة مرغوبة لدى العديد من العوائل المواطنة والمقيمة كونها تمتاز بموقع مناسب وآمن بعيداً عن زحام الأسواق والمجمعات وكونها احتوت على الكثير من الأقسام التي حاكت اهتمامات جميع الاعمار بحيث تجد الأم تفترش المساحات الخضراء وهي ترمق أطفالها الصغار يلهون مرحين ، وفي زاوية أخرى ترى أبناءها الكبار يمارسون هواياتهم في أماكن مخصصة وجو آمن.

في هذا السياق، مواطنون لجأوا الى «النهار» ليبثوا شكواهم ويوصلوا مطالبهم للمسؤولين، حيث شددوا على ضرورة اعادة افتتاح حديقة جنوب الصباحية للعمل باستقبال روادها وممارسة دورها كمرفق ترفيهي واعدادها الاعداد الكامل وتطوير أنشطتها وفعاليتها لتعود عودة تليق بعد انقطاع استمر لسنوات، موضحين انها كانت تسهم الى حد كبير في احتضان ابنائهم واشغالهم بأنشطة وأدوات ترفيهية حركية وألعاب جماعية تنآى بهم عن هوس التكنولوجيا وألعاب العنف الالكترونية التي اكتسحت أبناءنا ما سببت لهم العديد من الأمور السلبية من انطواء وعزلة ومشاكل صحية جسدية ونفسية.

وطالب المواطنون، المسؤولين المعنيين بتسليط الضوء على هذا الموضوع الهام واتخاذ الاجراءات الكفيلة باسراع عملية التشغيل هذه، مع الأخذ بعين الاعتبار ادراج البرامج الوطنية والتعليمية والأنشطة الثقافية والاجتماعية بشكل منظم ومركز بما يخدم أهالي المنطقة ويعود بالنفع العام على الوطن والمواطنين من خلال غرس القيم الايجابية المستمدة من الشريعة الاسلامية.

في البداية، تساءل المواطن سعد القحطاني، عن دور الجهات المختصة من وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل وشركة المشروعات السياحية ومن تنطوي هذه الحدائق تحت مظلتهم، موضحاً ان مكان كهذا يتصف بالأمان بعيدا عن بعض الممارسات المستهترة «كالتقحيص وغيره» لابد ان يعاد للحياة بجميع أركانها من وأنشطة وبرامج وألعاب ومطاعم». من جانبه، أكد المواطن عبدالله الهاجري، ان الحديقة كانت تشغل دوراً حيوياً في التنزه والترفيه بالنسبة للعوائل لما لها من مواصفات قياسية من ناحية الموقع والأنشطة والخدمات، مضيفا انها قد اغلقت بلا سبب واضح ولا هدف معلن تاركين مصيرها للتكهنات ما بين عودتها لاستقبال روادها وما بين ال «لا».

من ناحيته، ناشد يعقوب الكندري، بسرعة البت في موضوع تشغيل الحديقة فلم يعد لدينا ملجأ للتنفيس عن أطفالنا سوى المولات التي أصبحت زيارتها تمثل عبء لبعض الأسر، في ظل متطلبات الابناء وجشع بعض المولات وما تقدمه بعضها من حملات وكرنفالات تكاد مساوئها توازي محاسنها، مطالبا ان يتم تشغيلها من قبل الطرف الاكفأ والأفضل. بدوره، أشار فيحان العازمي، الى ان مراكز الشباب قد تهاوت ومراكز المشاريع السياحية أيضا، مبينا أنه «ليس هناك خطط واضحة للأندية الصيفية ومراكز شبابية، متسائلا هل يريدون الزج بالشباب الى «الكافيهات» التي قد تندس بينها بعض التصرفات المشبوهة او الى الأجهزة الالكترونية التي اصاب هوسها عقولهم وأوشك على تعطيلها».

من جهته، حمل سعد العجمي، شركة المشروعات السياحية مسؤولية اغلاق حديقة جنوب الصباحية والتأخر دون مبرر في اعادة افتتاحها، مشددا على ضرورة البدء في اتخاذ الاجراءات الكفيلة بتطويرها بالصورة التي ترغب الجمهور والاستعجال في تدشينها مرة أخرى لتعود كما كانت وجهة مطلوبة لمرتاديها.

إغلاق حديقة جنوب الصباحية إلى متى؟ (تصوير علي الموسى)

