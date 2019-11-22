وطن النهار

ذكرت الادارة العامة للعلاقات والاعلام الأمني بوزارة الداخلية أنه تحت رعاية وحضور وكيل وزارة الداخلية رئيس مجلس ادارة نادي ضباط الشرطة الفريق عصام سالم النهام، افتتح أمس المخيم الربيعي لنادي ضباط الشرطة بمنطقة صبحان خلف نادي الصيد والفروسية وبحضور عدد من وكلاء الوزارة المساعدين وعدد من القيادات الأمنية، وتفقد الفريق النهام الخدمات التي يقدمها المخيم لمنتسبي المؤسسة الأمنية منها جمعية الشرطة والخدمات الطبية، وكذلك الترفيهية واطلع على آليات حجز الخيام.

واكد الفريق النهام أن المخيم يبرز اهتمام المؤسسة الأمنية بالرعاية الاجتماعية لمنتسبيها ويعزز التفاعل فيما بينهم وبين الوزارة ويعمل على ترسيخ العلاقات الاجتماعية والأسرية بين الضباط، لافتاً الى أن ذلك يأتي في اطار خطة الوزارة للتخفيف من أعباء العمل وبسط حالة من البهجة والفرحة.

وشكر الفريق النهام القائمين على المخيم سواء من منتسبي وزارة الداخلية أو الجهات المساندة، متمنياً للجميع قضاء أوقات ممتعة وسعيدة. وأشارت الادارة أن المخيم يضم العديد من الخدمات الترفيهية من ألعاب أطفال ومسرح لتقديم الحفلات والمسابقات، بالاضافة الى وجود مطاعم تلبي احتياجات رواد المخيم وكذلك الخيام الخاصة بالتأجير التي تجمع شمل الأسرة.

وأوضحت الادارة أن المخيم يفتح أبوابه يومياً من العاشرة صباحاً حتى العاشرة مساءً لاستقبال منتسبي وزارة الداخلية وعائلاتهم، لافتة الى أن حجز الخيام للضباط بدأ منذ يوم الأحد الماضي الموافق 17/11/2019 من العاشرة صباحاً للسادة الضباط وعائلاتهم، وكذلك الضباط المتقاعدين بمقر المخيم، ويستمر حجز الخيام يومياً من يوم الاحد الى الخميس من كل أسبوع من التاسعة صباحاً حتى الخامسة مساءً.

وأضافت أنه سيكون هناك تنسيق مع الاخوة منتسبي الجيش والحرس الوطني والاطفاء لتنظيم يوم مفتوح لكل جهة، وتأتي هذه الخطوة ضمن الدور الاجتماعي لوزارة الداخلية تجاه جميع وزارات ومؤسسات وهيئات الدولة المختلفة لتوطيد العلاقات بين وزارة الداخلية وجميع وزارات وهيئات الدولة.

