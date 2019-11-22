وطن النهار

أعلن مشروع «أمنية» البيئي عن تجميع خمسة أطنان من مخلفات البلاستيك خلال مسابقة تحدي «أمنية الوطني»، والتي شهدت مشاركة 117 مدرسة حكومية من مختلف المناطق التعليمية خلال أقل من شهر من انطلاق المسابقة.

وقالت الرئيس التنفيذي لمشروع «أمنية» سناء الغملاس في تصريح صحافي ان المسابقة اسهمت خلال شهر تقريبا في جمع ما يقارب (4.6 آلاف) من مخلفات البلاستيك منذ انطلاق المسابقة في شهر أكتوبر الماضي، ما يوفر مساحة تبلغ (47 مترا مكعبا) في مرادم النفايات، لافتة الى أن مسابقة التحدي مستمرة بين المدارس الى شهر أبريل من العام القادم.

وثمنت الغملاس هذه المبادرة البيئية من القائمين على البنك الوطني بالتعاون مع وزارة التربية ومصنع مياه اكوا جلف، ومساهمة العديد من مدارس البنين والبنات، انطلاقا من المسؤولية المجتمعية تجاه الحد من مخاطر التلوث والمحافظة على الصحة والبيئة، والعمل على رفع وترسيخ الوعي البيئي لدى طلاب المدارس، مشيرة الى أن تلك النتائج المثمرة المشجعة ستسهم في تحقيق المزيد من الأهداف الوطنية والمجتمعية والبيئية.

من جانبها قالت لطيفه السبيعي الممثل المعتمد لأُمنية لدى وزارة التربية ان المسابقة شهدت مشاركة وتفاعل ومواكبة من جميع المراحل الدراسية وبمختلف المناطق التعليمية، ما كان له الأثر البالغ في نجاح المرحلة الأولى من هذا التحدي البيئي الفريد من نوعه على النطاق التربوي.

