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العثور على المسروقات في سيارة الجاني

مباحث سلوى ألقت القبض على «وافد» يسرق سياج جسر مشاة



تمكن رجال مباحث مخفر سلوى من ضبط وافد قام بسرقة السياج الحديد الخاص بجسر المشاة الذي يربط منطقتي سلوى ومشرف.
ووفق مصدر أمني أفاد بان رجال مباحث مخفر سلوى وبعد وصولهم مقطع فيديو من قبل مواطن يوضح بان السياج الحديد الخاص بجسر المشاة الذي يربط منطقتي سلوى ومشرف قد فتح وجاهز للسرقة، تم مراقبته حيث حضر وافد يقود سيارة فان ليلاً ونزل وخلال قيامه بسرقة السياج تم ضبطه، وبتفتيش سيارته عثر على اجزاء من السياج الحديد. وخلال التحقيق معه اعترف بانه قام بسرقة السياج بقصد بيعه في سكراب امغرة.
وعليه تم احالته الى النيابة العامة.


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