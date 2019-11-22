دفتر أحوال

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اخلى محقق أحد مخافر محافظة حولي مساء أمس سبيل ممثلة كويتية مشهورة بضمان مالي بعد توجيه تهمة سب وتعد بالضرب ضدها من قبل معلمة باحدى المدارس. وفي التفاصيل كما رواها مصدر بأن الممثلة اقدم على اقتحام احدى المدارس الخاصة والتي يدرس بها ابناؤها وقامت بالتهجم على المعلمات والاعتداء على معلمة وافدة وتصوير المعلمات بهاتفها النقال ونشره على مواقع التواصل الاجتماعي، ما دعا مديرة المدرسة الاتصال برجال الامن واقتياد الفنانة الى المخفر وتسجيل قضية سب وتعد بالضرب حيث خضعت للتحقيق والافراج عنها بضمان مالي واحالت القضية الى التحقيقات.

