دفتر أحوال

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ألغت المحكمة الكلية الدائرة الإدارية قرار الهيئة العامة لشؤون ذوي الاعاقة والزمتها بتسجيل مواطن في كشوف المعاقين المشمولين بالرعاية بموجب القانون رقم 8/2018 بوصفه بإعاقة جسدية شديدة ودائمة بدلاً من جسدية بسيطة.

وتتلخص تفاصيل الدعوى الذي تقدم بها المحامي جراح هادي العنزي تظلما أمام المحكمة الادارية من قرار المجلس الاعلى للمعاقين والذي قام بتعديل الاعاقة من إعاقة حركية شديدة ودائمة الى اعاقة جسدية وبسيطة وقام بتغيير المركز القانوني الذي اكتسبه موكله في ظل القانون رقم 49 لسنة 1996 إلى القانون رقم 8 لسنة 2010 وذلك بالمخالفة للحقيقة واهداراً لحقوق موكله التي اكتسبها في ظل القانون السابق ما ادى الى حرمانه من راتبه السابق المخصص له وكذلك حرمانه من الراتب المخصص لزوجته لرعاية المعاق بالمخالفة للقانون ولما استقرت عليه احكام القضاء العادل في مثل هذه الحالات وتمسك بما نصت به محكمة التمييز من أن الأصل أن احكام القانون لا تسري إلا على ما يقع من تاريخ نفاذه ولا يترتب عليها أي أثر بالنسبة لما تم قبله من مراكز قانونية سواء في نشأتها أو انتاجها لاثارها أو في انقضائها ما لم ينص القانون على خلاف ذلك وعليه قضت المحكمة الادارية الغاء القرار الاداري الصادر وما يترتب عليه من اثار واعتبار حالة المواطن اعاقة دائمة شديدة.

