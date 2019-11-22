أول النهار

بحضور الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاتصالات وتقنية المعلومات سالم الاذينة ونائب رئيس البعثة في السفارة البريطانية تيم فاو عقد الاجتماع الافتتاحي المخصص لإطلاق زمالة الامن السيبراني للنساء الخليجيات.

وبهذه المناسبة قال نائب رئيس البعثة في السفارة البريطانية بالكويت تيم فاوز في كلمته الافتتاحية ان هذه الزمالة برعاية الحكومة البريطانية وتضم 22 من النساء الخليجيات الموهوبات في مجال الامن السيبراني وهن يعملن في مناصب حكومية واكاديمية وتجارية في دول مجلس التعاون الخليجي الست. وأضاف «تظهر الاحصائيات انه بشكل عام أن تمثيل النساء في مجال الامن السيبراني ومجال العلوم التقنية والهندسية والرياضيات هو اقل من المطلوب بحيث تحتاج النساء الى التغلب على عوائق كثيرة من اجل الحصول على مناصب في تلك المجالات ولكن تحتل النساء مناصب قيادية مهمة في المجال السيبراني في دول الخليج، مشيراً إلى أن هؤلاء النسوة يحددن المسار للامن السيبراني في بلادهن وفي المنطقة بحيث يقدمن مثالا يحتذى به لبقية انحاء العالم، مضيفاً بقوله:. ان من دواعي سرور الحكومة البريطانية ان تؤسس برنامج الزمالة هذا من اجل دعم هؤلاء النساء الرائعات والتحقق من نقل خبراتهن للأجيال القادمة من النساء المتخصصات في مجال الامن السيبراني في الخليج وفي العالم بشكل عام.

من جانبها قالت مديرة الامن السيبراني في الهيئة العامة للاتصالات وتقنية المعلومات م. ليال المنصوري: «يسرنا أن نستضيف أول اجتماع وورشة عمل لخبراء دول مجلس التعاون الخليجي في مجال الأمن السيبراني. مبينة أن مجموعة الزمالة هي مجموعة رائعة من المتخصصات الناشطات في مجال الأمن السيبراني في دول مجلس التعاون الخليجي. آمل أن تكون هذه تجربة رائعة للجميع، ونقطة انطلاق لتحقيق نتائج أكبر».

وذكرت أنه يتم تطبيق برنامج الزمالة من قبل شريكة الحكومة البريطانية مؤسسة «بي جي أي» حيث يضم البرنامج اجتماعين اقليميين وزيارة للندن تستغرق 3 أيام ويهدف البرنامج الى بناء علاقات قوية وروابط متعددة الأطراف بين القادة المستقبليين المتخصصين في المجال السيبراني ضمن دول مجلس التعاون الخليجي وبريطانيا بالإضافة الى الترويج للدور الذي تقوم به النساء المشاركات في برنامج الزمالة كأمثلة يحتذى بها من اجل تشجيع المزيد من النساء على الانخراط في صناعة الامن السيبراني على مستوى العالم.

