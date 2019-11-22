أول النهار

القاهرة - «كونا»: دعا وكيل وزارة العدل عمر الشرقاوي أمس إلى توحيد الجهود مع وزارات العدل العربية من اجل استكمال المنظومة التشريعية القانونية الاسترشادية العربية.

وقال الشرقاي لوكالة الانباء الكويتية (كونا) على هامش ترؤسه وفد الكويت في اجتماع الدورة الـ35 لمجلس وزراء العدل العرب ان المجلس رحب باقتراح الكويت بشأن اعداد قانون عربي استرشادي لمنع خطاب الكراهية.

ولفت الشرقاوي الى اقتراح الكويت الذي طرحته في الدورة الـ 34 لمجلس وزراء العدل العرب الذي عقد بالعاصمة السودانية الخرطوم موضحا ان ثمة قوانين عربية تشريعية استرشادية يتم اخذها من الدول في اطار استرشادي.

واعتبر ان هذا القانون يأتي استكمالا للقانون العربي الاسترشادي لمنع ازدراء الاديان، مبينا ان المجلس رحب كذلك باستضافة الكويت الاجتماع الاول للجنة الخبراء المشكلة من مجلسي وزارات العدل والداخلية العرب لبحث المشروع في اجتماعه الاول.

واشار الى ترحيب مجلس وزراء العدل العرب ايضا بمقترح الكويت بتنسيق الرؤى والجهود لوزارات العدل في مؤتمر الامم المتحدة لمنع الجريمة والعدالة الجنائية المقرر عقده في اليابان في ابريل 2020.

وعن جهود الكويت من اجل تعزيز التنسيق والتعاون في مجال مكافحة الارهاب ومكافحة غسل الاموال قال الشرقاوي ان الكويت بصفتها عضوا في المكتب التنفيذي ونائب رئيس المكتب التنفيذي تسعى لتوحيد جهودها مع وزارات العدل العربية بهذا الخصوص.

واضاف ان وزارة العدل الكويتية اخذت على عاتقها اعداد مشروع قانون عربي استرشادي لمنع خطاب الكراهية «تعزيزا لاطر التعاون بين الدول العربية اضافة الى استكمال المنظومة التشريعية القانونية الاسترشادية العربية».

واشاد بتعزيز التعاون العربي والدولي في مجال مكافحة الارهاب والجريمة المعلوماتية بالاضافة الى التعاون بين امانتي مجلسي وزراء العدل والداخلية العرب وتنسيق الجهود بينهما.

واشار الشرقاوي الى وثيقة للمركز العربي للبحوث القانونية والقضائية في بيروت وهي عبارة عن جهود المركز طوال العام ومؤتمراته مشيدا باعتماد (جائزة درع المعهد القضائي المميز بين الدول العربية).

