الأولى

أكد سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ صباح الخالد أن المنطقة تمر بمرحلة حرجة وظروف استثنائية بالغة الدقة تتطلب وحدة الصف وتكاتف الجهود، ووضع مصلحة الوطن فوق كل اعتبار.

ولفت أمس خلال توديعه العاملين في وزارة الخارجية الى حتمية ادراك المسؤولية الكبيرة الملقاة على عاتق الوزارة لمواكبة الأحداث المتسارعة التي تعصف بالمنطقة وتستدعي تغيير نمط التعامل مع المتغيرات والتطورات عبر ايصال رسالة الاعتدال التي جبل عليها أهل الكويت، والتي أصبحت ركيزة سياستها الخارجية. وأشاد سمو رئيس مجلس الوزراء بالجهود الحثيثة التي يبذلها العاملون في الخارجية، وبعملهم الدؤوب من أجل إعلاء راية الكويت اقليمياً ودولياً وتعزيز سمعتها في جميع المحافل العالمية.

وقال في كلمته: أعبر عن عظيم افتخاري بما وصلت إليه سمعة الدبلوماسية الكويتية بشهادة واشادة من المجتمع الدولي.

من جهته، قال نائب وزير الخارجية خالد الجارالله ان سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ صباح الخالد اسبغ على هوية الدبلوماسية الكويتية بصمة الحكمة والرؤى الثاقبة والعطاء اللامحدود.

واضاف: ثقتنا كبيرة فيكم ومتأكدون انكم ستقومون بمسؤوليتكم الجديدة بكل اقتدار بما تتمتعون به من صبر وحكمة وبعد نظر وسعة صدر وقلب رحيم.

واستطرد قائلا: لن نقول لكم وداعا فسموكم لن تكون بعيدا عنا، وسنواصل طلب المشورة والتوجيه منكم لتضعنا دائما في المسار الصحيح.

وختم بقوله: مهما قلنا، ومهما عبرنا لا نوفي سموكم حقه وارجو ان اكون قد عبرت عما يدور في صدور جميع العاملين في وزارة الخارجية.

