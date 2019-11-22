الأولى

أكدت مصادر نيابية ان الحالة السياسية الأخيرة فرضت واقعا وأولويات جديدة لابد ان يتناغم معها برنامج عمل الحكومة الجديدة لإنهاء المشاكل التي تتطلب سياسات عامة لحلها، مشيرة إلى أن هذا من صميم برنامج عمل الحكومة.

واشارت الى ضرورة تضمين الأولويات مكافحة الفساد حيث ورد في الكلمة السامية للقيادة السياسية بعد قبول استقالة الحكومة السابقة وأثناء تأدية الخالد لليمين الدستورية أمام سمو الأمير لا حماية لفاسد وحارب المفسدين.

ولفتت إلى الاهتمام بما طرحه النواب أخيراً من ضرورة تجانس وكفاءة الوزراء وحماية المال العام وتنويع مصادر الدخل ومعالجة قضية البدون وتحسين معيشة المواطنين وتعديل النظام الانتخابي والمصالحة الوطنية.

وطرحت المصادر تساؤلات: هل يشهد مجلس الأمة واقعا فريدا متمثلا في مناقشة 3 برامج عمل حكومية مختلفة في 3 سنوات؟ ام تعلن الحكومة تبنيها البرنامج الأخير الصادر في مارس 2ص 018 نحو تنمية مستدامة.

وقالت: هناك أسئلة تضع الحكومة أمام قرارات مهمة خاصة مع قرب نهاية ولايتها الدستورية تزامنا مع نهاية الفصل التشريعي الحالي لمجلس الامة ووجوب إعادة تعيين رئيس لمجلس الفساد الوزراء وتشكيل حكومة جديدة فور انتخاب مجلس الامة الجديد خلال اقل من سنة التزاما بنصوص المواد 56 و57 من الدستور. وفي هذا الصدد قال الخبير الدستوري.د. محمد الفيلي لـ النهار: ان سمو الشيخ صباح الخالد رئيس حكومة جديدة ومكلف بتشكيل الوزارة، واي وزارة جديدة ملزمة بإعلان برنامج عمل وارساله إلى مجلس الأمة ومن حق المجلس ابداء الملاحظات عليه. وأضاف الفيلي: المهم اعلان وتقديم برنامج عمل، ورئيس الوزراء الجديد هو صاحب القرار بتبني برنامج العمل السابق وتقديمه إلى مجلس الأمة أو اعلان وتقديم برنامج عمل جديد.