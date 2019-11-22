الأولى

عواصم – الوكالات: شددت الكويت والدول المنتخبة في مجلس الأمن على رفض وعدم قانونية الاستيطان الإسرائيلي وجددت رفضها لأي مساع تهدف الى شرعنة السياسة الاستيطانية التوسعية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، فيما صدرت دعوات في الاتحاد الأوروبي إلى الاعتراف بدولة فلسطين اثر قرار الولايات المتحدة الأميركية الأحادي باعتبار المستوطنات غير مخالفة للقانون الدولي.

واكد مندوب الكويت الدائم لدى الأمم المتحدة السفير منصور العتيبي أن الكويت والدول المنتخبة في مجلس الأمن تشدد على رفض وعدم قانونية الاستيطان الإسرائيلي. وقال العتيبي في تصريح للصحافيين المستوطنات محاطا بأعضاء مجلس الأمن المنتخبين ان الكويت واندونيسيا قدمتا مشروع عناصر للصحافة يؤكد ان الاستيطان الاسرائيلي غير قانوني إلا أن هذه العناصر لم تحظ بتوافق بين اعضاء مجلس الأمن. وخلال كلمة الكويت التي القاها العتيبي في جلسة مجلس الأمن حول الحالة في الشرق الأوسط بما فيها القضية الفلسطينية جددت الكويت رفضها لأي مساع تهدف الى شرعنة سياسة الاستيطان الاسرائيلية التوسعية غير القانونية بمختلف مظاهرها على كامل أرض دولة فلسطين المحتلة عام 1967 بما فيها القدس الشرقية. وقال العتيبي ان تلك المساعي تشكل انتهاكا صارخا للقانون الدولي وقرارات مجلس الأمن وعلى وجه الخصوص القرار 2334 وتعد عقبة في طريق السلام ونؤكد مجددا أن المستوطنات الاسرائيلية باطلة وملغاة وغير قانونية ولن تشكل أمرا واقعا مقبولا. ودان العتيبي بأشد العبارات الاعتداءات على غزة والتي نجم عنها عشرات الضحايا الأبرياء بين قتيل وجريح من الشعب الفلسطيني الأعزل ومنهم ثمانية من عائلة واحدة. واكد الدعم الكامل لنضال الشعب الفلسطيني المشروع ضد الاحتلال الاسرائيلي الغاشم دفاعا عن أرضه ومقدساته وحقوقه غير القابلة للتصرف معتبرا ان تلك الاعتداءات تهدف الى تكريس الاحتلال شوتقويض أي فرصة لسلام حقيقي. وشدد على ان الصراع العربي الاسرائيلي يحل وفق قرارات الشرعية الدولية ذات الصلة والقانون الدولي ومبادرة السلام العربية لعام 2002 بجميع عناصرها. الى ذلك طالب وزير خارجية لوكسمبورغ جان أسلبورن الاتحاد الأوروبي بالاعتراف بدولة فلسطينية وقال أسلبورن الاعتراف بفلسطين دولة ليس معروفا ولا تفويضا مفتوحا وإنما اعتراف بحق الشعب الفلسطيني في دولته... ليس المقصود منه مناهضة إسرائيل لكنه إجراء يستهدف تمهيد الطريق لحل الدولتين. في غضون ذلك انتقدت خمس دول أوروبية في الأمم المتّحدة قرار الولايات المتحدة عدم اعتبار المستوطنات الإسرائيليّة معارضةً للقانون الدولي وفي بيان مشترك، قالت فرنسا وألمانيا والمملكة المتّحدة وبلجيكا وبولندا، وجميعها أعضاء حاليًا في مجلس الأمن الدولي إنّ موقفنا من سياسة الاستيطان الإسرائيليّة في الأراضي الفلسطينيّة المحتلّة، بما في ذلك القدس الشرقيّة، واضح ولم يتغيّر.واعتبرت أنّ كلّ نشاط استيطاني هو غير قانونيّ بموجب القانون الدولي، ويُقوّض قابليّة حلّ الدولتين وأفق السلام الدائم. وفي الرياض اعربت المملكة العربية السعودية عن رفضها التام لتصريحات الحكومة الأميركية بشأن المستوطنات الإسرائيلية.