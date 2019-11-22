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الرياض تستضيف القمة الخليجية المقبلة بدلاً من أبو ظبي


الرياض- الوكالات: كشف مصدر مطلع بالأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي، أن القمة الخليجية المقبلة ستعقد في العاصمة السعودية الرياض الشهر المقبل، بدلًا من أبو ظبي.
ونقلت وكالة الأنباء الألمانية، امس عن المصدر الذي قالت انه طلب عدم الكشف عن هويته، أن الإمارات التي كان من المقرر أن تستضيف القمة التاسعة والثلاثين لقادة دول مجلس التعاون الخليجي الست «طلبت أن تعقد القمة في دولة المقر» أي السعودية دون أن يفصح عن الأسباب.
وأشار المصدر إلى أن «اتصالات تجرى حاليًا بين الدول الأعضاء للاتفاق على موعد محدد لعقد القمة» التي توقع أن تتم «قبل منتصف الشهر القادم». فيما لم يصدر بعد بيان رسمي من جانب الإمارات أو السعودية.
وكانت الرياض استضافت القمة السابقة في التاسع من ديسمبر العام الماضي بدلا من سلطنة عمان التي اعتذرت عن استضافة القمة.


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