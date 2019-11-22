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ألقت السلطات العراقية أول من أمس القبض على 3 مواطنين كويتيين متهمة اياهم بصيد الصقور في محافظة المثنى.

وقالت مصادر دبلوماسية ان السفارة الكويتية في بغداد تتابع الواقعة مع السلطات العراقية، وتتواصل مع المسؤولين هناك للوقوف على حقيقة الحادثة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لضمان حقوق المقبوض عليهم، وحمايتهم من أي تجاوز.

ولفتت المصادر الى ان الخارجية منذ ان علمت بواقعة القبض على الكويتيين الثلاثة تبذل جهودها من اجل معالجة الموضوع.

وقالت: كان المواطنون الثلاثة قد دخلوا إلى الأراضي العراقية بتأشيرات رسمية صادرة عن سلطات بغداد، كما وقعوا على تعهد بعدم «القنص»، لكنهم لم يلتزموا بما تعهدوا به، ما أوقعهم في مخالفة التعليمات، ومن ثم ألقي القبض عليهم تمهيداً لاحالتهم إلى جهات التحقيق. يذكر ان القيام بعمليات القنص «صيد الصقور» في الأراضي العراقية تفرض على الراغبين في القيام بها الحصول على تراخيص خاصة من قبل الجهات الأمنية قبل الإقدام عليها.