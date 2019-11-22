الأولى

في حلقة جديدة ضمن مسلسل التجاوزات والمخالفات التي تعج بها وزارة التربية، وقعت أمس كارثة جديدة أمام احدى المدارس الابتدائية للبنات، وصلت حد التشابك بالأيدي بين ضابطة أمن وأولياء الأمور.

الواقعة التي وثقها البعض صوتاً وصورة تمثلت في توجيه ضابطة الأمن سيلاً من الشتائم والسباب الى التلميذات الصغيرات اللاتي كنّ ينتظرن أهاليهن نهاية الدوام في الأماكن المخصصة للانتظار، ويبدو أن الضابطة فقدت أعصابها، ولم تتمالك نفسها فانطلقت الكلمات من فمها رصاصات تصيب التلميذات وأولياء الأمور، أقلها يا حيوانة ويا (...) ويا (.....).

ولأن المنظر لم يكن عادياً، وتصرف الضابطة لم يكن موفقاً تدخلت احدى الأمهات ناهية ضابطة الأمن عن كيل الشتائم والسباب، فلم يكن من الأخيرة إلا أن قالت: أنا ما كلمت بنتج فردت عليها الأم: كلهم بناتنا ولا نرضى بالاساءة الى اية واحدة منهن.

وشيئاً فشيئاً تطور الكلام الى تشابك بالأيدي، لولا تدخل بعض الحاضرات لأفضى إلى مالا يحمد عقباه.

ويبقى السؤال: أين قانون حماية الطفل الصادر في 2015؟ وهل لاتزال التربية تعرفه وتعمل به؟ أم أن الوزارة تحولت الى حارة كل من إيدو إلو

السؤال يفرض نفسه، وتبقى الاجابة عند مسؤولي وزارة التربية من التربويين وغيرهم.

