الأولى

اعلنت وزارة العدل عن فتح باب التقديم للراغبين في الالتحاق بوظيفة «وكيل نيابة» للكويتيين من الذكور والإناث اعتبارا من الاول من ديسمبر المقبل وحتى الـ 21 منه الشهر نفسه.

واشترطت الوزارة في المتقدم ان يكون حاصلا على اجازة الحقوق او الشريعة «تخصص واصول فقه» من جامعة الكويت او من جامعة اخرى معترف بها وذلك فقط لخريجي العام الجامعي (2018-2019)، موضحة انه يجب الا يقل المعدل الجامعي عن (2.67) نقطة من سلم الاربع نقاط ولا يقل عن 80 في المئة وفقا للنظام المئوي او ما يعادلها من الانظمة الاخرى.

كما اشترطت ايضا في المتقدمين عدم سبق التقدم لشغل هذه الوظيفة من قبل وان لا يزيد السن عن 26 سنة ميلادية وقت الحصول على الشهادة الجامعية بالاضافة الى عدم العمل سابقا لدى احدى الجهات الحكومية او القطاع الخاص، مؤكدة عدم سبق الحكم بالادانة تأديبيا او جنائيا بجريمة جناية او جنحة مخلة بالشرف او الامانة او تباعد بينه وبين حسن السلوك كشرط للقبول بالاضافة الى ثبوت اللياقة الصحية للمتقدم. واكدت ان اجتياز الاختبار التحريري والمقابلة الشخصية التي تجرى من قبل لجنة الاختيار شرطان مهمان للقبول.