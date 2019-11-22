الأولى

عممت وزارة الأوقاف خطبة الجمعة اليوم على مساجد الكويت تحت عنوان «الكويت أمانة في أعناقنا». وشددت الخطبة على أن «تبادل الاساءات والاتهامات عبر وسائل الاعلام والتواصل الاجتماعي، أمور يرفضها ديننا الحنيف الذي يأمر بالعدل والاحسان في القول والفعل، وتأباها أصول الاسلام التي تحث على كل خلق كريم وتزينه، وتنهى عن كل خلق ذميم وتشينه».

وبينت أن «الاساءات عبر وسائل الاعلام والتواصل الاجتماعي تمجها عادات أهل الكويت الأصيلة، وترفضها أخلاقهم وتقاليدهم النبيلة. ولا ينبغي أن تكون حرية الرأي والتعبير طريقا لتهديد أمن البلاد واستقرارها، والدخول في متاهة الفوضى والعبث المدمر». ودعت الى ترسيخ الوحدة والابتعاد «عن افتعال التجمعات ومظاهر الفوضى والانفلات التي قد تستغل في غير أهدافها، وتتيح الفرصة لمن يريد بالكويت سوءاً».