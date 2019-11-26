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تستضيف دائرة الثقافة والسياحة ـ أبوظبي، فنان العرب محمد عبده في حفل غنائي ضمن برنامج فنون الأداء في المجمّع الثقافي يوم 7 ديسمبر، لينطلق بذلك برنامج فنون الأداء والعروض في المعلم الثقافي البارز طوال شهر ديسمبر، الذي تتخلله سلسلة واسعة من حفلات الغناء والمسرح والعروض الموسيقية الأخرى، التي تنطلق بالتزامن مع برنامج المجمّع الثقافي المستمر الذي يضم معارض فنية وورش عمل ودورات تعليمية ترحب بالزوّار من الصغار والكبار. وإلى جانب الحفل الغنائي المرتقب لفنان العرب محمد عبده، يتضمن برنامج شهر ديسمبر عرض مسرحية «مجاريح» لمسرح الشارقة الوطني، وحفل الفنان مصطفى إسماعيل أو كما يطلق عليه «فريك»، وهو منظم حفلات صومالي ومغني راب ومخرج ومنتج تسجيلي بالتعاون مع نجوم المملكة العربية السعودية.

