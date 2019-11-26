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علقت الفنانة كندة علوش، على غيابها عن وسائل الإعلام والأعمال الفنية منذ ثلاث سنوات، قائلة: «غيبة طويلة شوية، الفكرة مش مزعجة لما تبقى بقرارك، الغياب بيبقى صعب لما أبقى مستبعدة لأي سبب من الأسباب، قاعدة مفيش شغل أو خيارات مش عجباكي».

وقالت خلال لقاء لبرنامج «معكم منى الشاذلي»، المذاع عبر فضائية «cbc»، مساء الخميس، إن قرار الابتعاد خاص بها اتخذته مسبقًا بعد التفكير، وحسابها لجميع أبعاد الموضوع، مؤكدة أنه كان قرارًا «مع سبق الإصرار والترصد»، بحسب تعبيرها. ونفت أن يكون زوجها، الفنان عمرو يوسف السبب في منعها من الظهور بعد الزواج، معقبة: «في ناس وحشة كانت بتقول هو مكنش عايزك تشتغلي ومقعدك، ده عمره ما حصل».

