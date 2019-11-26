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أكد رئيس مجلس إدارة فرقة المسرح الكويتي الفنان أحمد السلمان ان مسرحية جزء من الفانية لفرقة المسرح الكويتي ستمثل الكويت في ايام قرطاج المسرحية بتونس وذلك تلبية لدعوة رسمية من اللجنة المنظمة لهذا المهرجان الذي بات احد ابرز المواعيد المسرحية على خارطة المهرجانات المسرحية العربية . وحري بالذكر ان المهرجان سيقام في الفترة من 7 إلى 15 ديسمبر المقبل .

وأشار السلمان في تصريح خاص الى ان مسرحية جزء من الفانية تم اختيارها لتمثيل الكويت من بين مجموعة كبيرة من العروض المسرحية التي تقدمت للمهرجان تجاوزت المئة مسرحية من انحاء العالم . من بينها العديد من العروض المسرحية من دولة الكويت. وتأتي مشاركة العرض الكويتي خارج المسابقة الرسمية حيث ستعرض اكثر من 65 مسرحية من انحاء العالم .

وقال الفنان احمد السلمان: إنه تم اختيار مسرحية جزء من الفانية للمخرج عبدالعزيز النصار، وتأليف مريم نصير، واشار ايضا الى ان الجمهور التونسي يعرف جيدا الفنان المتميز عبدالعزيز النصار الذي كان قد شاهده قبل عامين من خلال مسرحية العطسة للمخرج عبدالله التركماني وذلك ضمن فعاليات مهرجان المسرح العربي الذي تنظمه الهيئة العربية للمسرح. وسعادتنا لا توصف بفرقة المسرح الكويتي ان تأتي المشاركة من خلال هذا العرض وايضا المخرج الشاب عبدالعزيز النصار والذي يمثل رهانا اضافيا ضمن اجيال فرقة المسرح الكويتي التي تظل تراهن دائما على جيل الشباب من مخرجات المعاهد الفنية المتخصصة .

عن المسرحية يقول رئيس مجلس ادارة فرقة المسرح الكويتي : قصة المسرحية تدور حول دكتاتور أطفأ نور حياته بيده، بسبب نرجسيته، فهو يفعل كل شيء من أجل نفسه، قاسٍ ومتجبر مع الجميع، لا يرحم حتى زوجته التي تشعر بالحصار واليأس لأفعاله غير الإنسانية، وتصاب بالندم لأنها تزوجت رجلا مثله، تتذكر طفولتها وألعابها البلاستيكية، وعندما كبرت أصبحت هي اللعبة في يد زوجها القاسي .

وحري بالذكر أن مسرحية جزء من الفانية تأليف مريم نصير، وسينوغرافيا وإعداد وإخراج عبدالعزيز النصار، وبطولة عبدالله بهمن ,كفاح الرجيب، وحصة النبهان، ومهدي القصاب ، وعبدالعزيز بهبهاني، وأزياء حصة العبادي، وإضاءة عبدالله النصار، وديكور حسين الحسن، وتأليف موسيقي آلاء الهندي، ومكياج عبدالعزيز الجريب..

وفي ختام تصريحه ثمن السلمان الدعم الذي تحظى به الحركة المسرحية والفرق المسرحية الاهلية على وجه الخصوص من لدن المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب والذي يمثل الحاضنة الاساسية للفرق المسرحية وللحركة المسرحية بشكل عام وكذلك ادارة المسرح التي تسعى جاهدة من اجل دعم مسيرة الفرق المسرحية الاهلية والخاصة على حد سواء .

