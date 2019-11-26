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تطل الاعلامية الكويتية نجلاء الكندري في الثانية والنصف ظهرا على شاشة قناة الكاس القطرية طوال بطولة خليجي 24 المقامة حاليا في الدوحة ،ويأتي ذلك من خلال البرنامج التلفزيوني المباشر «ثنتين ونص» بمشاركة مجموعة من المذيعين العرب، وذلك في إطار التعاون الإعلامي بين تلفزيون وقناة الكاس، وعبرت الكندري عن سعادتها في تجربتها الإعلامية الجديدة وأن تكون جزءا من النجاح في العرس الخليجي الكروي والذي يعتبر اهم حدث رياضي في المنطقة. وقالت الكندري الذي يحسب لها حضورها القوي في برنامج «ليالي الكويت» بانها ستعمل جاهدة على تمثيل الإعلام الكويتي بصورة مشرفة في البرنامج الذي سيرافق فعاليات البطولة الخليجية على مدار اسبوعين.

