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في ليلة أجمعت الآراء على أنها حفلة خيالية في كل المقاييس، أكد الفنان حسين الجسمي السفير المفوض فوق العادة نجاحه مجدداً مع الجمهور السعودي بتفاعل كبير شهده مركز فهد الثقافي في مدينة الرياض على مستوى جميع الأغنيات التي قدمها خلال حفل موسم الرياض 2019، ليسجل مع الجمهور ليلة مميزة طربية متنوعة جمع بها المحبة والمحبين والوطنية في مشهد من مشاهد النجاح في موسم الرياض. وأعرب الجسمي عن شكره للهيئة العامة للترفيه على رأسها المستشار تركي آل الشيخ على ما يبذلوه من أعمال ونشاطات تتوّجت بالنجاحات، وحملت الكثير من المفاجآت الفخمة كما وصفها، الى جانب ذلك وجهه شكره الى عملية تنظيم الحفل تحت إدارة شركة روتانا، مؤكداً شكره للجمهور السعودي وسلامه الذي يحمله معه دائماً من أهل الإمارات الى أخوانهم في السعودية. وبعد أن اعتلى خشبة المسرح وقدم أغنيتين، استأذن الجسمي الجمهور ليزرع ورود المحبة برفقة زملائه المشاركين في الليلة الناجحة في موسم الرياض الفنانين أصيل أبو بكر وبلقيس أحمد، وقدما بشكل تريو أغنية الفنان الراحل أبو بكر سالم يا زارعين العنب حملت تنوعاً في الأداء والأصوات الجميلة لمقاطع الأغنية برفقة الفرقة الموسيقية بقيادة المايسترو وليد فايد.