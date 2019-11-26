إضاءات

يمثل مهرجان الكويت المسرحي واحداً من أبرز الفضاءات المسرحية، التي ترسخ الرهانات على جيل الشباب، والمتأمل للأعمال والكوادر المشاركة في أعمال الدورة المقبلة من مهرجان الكويت المسرحي (10-19) ديسمبر المقبل، سيكتشف حجم حضور جيل الشباب بجميع قطاعات الحرفة المسرحية. ونحن هنا لا نتحدث عن جيل الممثلين فقط، بل نحن أمام كم من الأسماء الشابة والمتميزة في قطاعات أخرى، مثل التأليف المسرحي وأيضا الإخراج وهكذا التمثيل وبقية الحرفيات. بل إن الرهانات تذهب بنا الى حالة من الاكتشاف، وهذا ما يمثل قيمة ومكانة خاصة. لقد آمنت فرقنا المسرحية الأهلية والخاصة على حد سواء، بأهمية تشريع الأبواب والنوافذ أمام جيل الشباب، من مخرجات المعاهد الفنية المتخصصة، والتي راحت تحقق حضورها اللافت.. بعد مسيرة أجيال اعتبارا من جيل الرواد.. حتى يومنا هذا، لذا فإن الرهان على الشباب بات أمراً حتمياً يستمد معاييره ومضامينه من اهتمام الكويت وقيادتها بجيل الشباب وهو أمر لا يقتصر على المسرح.. بل جميع القطاعات في كويتنا الغالية. إنها دعوة مبكرة لرصد هذه التجارب وتسليط الضوء على أسماء جديدة تمثل رهانات.. لمسرحنا الجديد.

وعلى المحبة نلتقي

