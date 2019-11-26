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يخوض نجم السينما الأميركي الأشهر، نيكولاس كيدج، حالياً المرحلة النهائية من المفاوضات بشأن القيام ببطولة فيلم يجسد سيرته الذاتية، فيما يعرف باسم «ميتادراما»، أو الدراما المركبة التي تتناول عملاً درامياً آخر أو قصة حياة ممثل شهير. وبحسب ما نشره موقع «هوليود ريبورتر» الشبكي المعني بأخبار السينما الأمريكية، سيظهر كيدج في الفيلم بشخصيته الحقيقية، وسيستعرض الفيلم مسيرته السينمائية من خلال بعض الأحداث التي وقعت بالفعل في حياته، كما سيركز بالأساس على أهم الأفلام التي تعد علامات في مسيرة كيدج، ومنها «الرحيل عن لاس فيغاس»، و«شد وجه»، و«ذهب في 60 ثانية».