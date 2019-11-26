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أعربت الفنانة الشابة رنا محمود عن سعادته بتجربتها السينمائية الاولى مع النجم أحمد عز في فيلم « ولاد رزق 2» للمخرج طارق العريان. وقالت أنها كانت بمثابة انطلاقة قوية لها في عالم التمثيل ومشوارها الفني من خلال دورها الذي ظهرت به في العمل. وأضافت: هناك تحديات كثيرة واجهتني فيه من خلال دور «صفية» مديرة أعمال باسم سمرة «عباس الجن» والتي كانت تستقبل أحمد عز وعمرو يوسف احمد الفيشاوي في المشاهد التي جمعتهم في قصر المسعود. «ولاد رزق» بطولة كل من: أحمد عز، وعمرو يوسف، وأحمد الفيشاوي، وكريم قاسم، واحمد داود، وباسم سمرة، وخالد الصاوي، وآخرون ومن تأليف صلاح الجهيني وإخراج طارق العريان.