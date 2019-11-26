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تحيي نجمة الغناء الكندية البلجيكية لارا فابيان، حفلاً فنياً في دبي ضمن جولتها العالمية «50» يوم 20 ديسمبر 2019 في صالة «كوكاكولا أرينا»، التي تعدّ أحدث الوجهات البارزة في دبي. وقد أكّدت الفنانة الشهيرة إدراج مدينة دبي ضمن قائمة جولتها الموسيقية المرتقبة حول العالم، التي تحتفل بذكرى ميلادها الخمسين وبمرور 30 عاماً من النجاحات في عالم الموسيقى والغناء، إضافة إلى إطلاق ألبومها الجديد رقم 14 بعنوان «بابيلون». وينتظر عشاق العصر الذهبي للموسيقى أن تؤدي نجمة البوب الشهيرة باقةً من أجمل إصداراتها مع مختارات من ألبومها الجديد. وبينت شركة «ميشن كونترول إكس»، المنظمة، أنه ستبهر فابيان الحضور بإمكاناتها الفنية المذهلة على خشبة المسرح وهي تغني بعضاً من أشهر أغانيها، مثل «جو تيم» و«أداجيو» و«جو سوي مالاد».

