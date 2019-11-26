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طرح المطرب الكبير مصطفى قمر فيديو كليب بعنوان «ضحكت ليا» والذي يحمل نفس اسم البومه الجديد وذلك عبر قناته الرسمية على موقع الفيديوهات الشهير اليوتيوب. الأغنية هي من كلمات الشاعر الغنائي تامر حسين وألحان محمد يحيى وتوزيع موسيقي وسام عبدالمنعم وماستر هاني محروس، ومن إخراج ياسين حسن وإنتاج شركة ماب للإنتاج الفني. وكان مصطفى قمر طرح ألبومه الجديد «ضحكت ليا» على المتاجر الالكترونية واليويتوب ويضم 12 أغنية وهي: «س من الناس»، و«معجب»، «ضحكت ليا»، و«حبيبك اللي تحبه»، و«نفس السيناريو«، و«عارف»، و«ناوي»، و«نفس الاحساس»، «قفلت السكة»، و«نسيتني خلاص»، «سلمي»، و«باب موارب».

