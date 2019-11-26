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تتحضر النجمة الشابة لولوة الملا هذه الأيام للمشاركة في مهرجان الكويت المسرحي في دورته التاسعة عشرة التي ستنطلق في الفترة من «10-18» ديسمبر المقبل، وذلك من خلال مسرحية «هاديس» لفرقة المسرح الكويتي. وفي تصريحها لـ «النهار» سلطت الفنانة لولوة الملا الضوء على عملها الجديد، وعدد آخر من الموضوعات الخاصة بحرفتها الفنية. في بداية حديثها قالت النجمة الشابة لولوة الملا: قبل كل شيء يمثل المسرح بالنسبة لي حالة من العشق والانتماء لذا تجدني اختار بعناية من أجل ترسيخ عشقي للمسرح.. والانتماء لهذه الحرفة.. وأشير هنا إلى أن الأداء أمام الكاميرا (في الدراما التلفزيونية) وأمام الجمهور (على المسرح) يختلف كلياً، بل أنه يختلف شكلاً ومضموناً، لذا اجتهد للتنويع والحضور في هذا الفن.. أو ذاك، وأقصد المسرح أو الدراما التلفزيونية حيث أجد نفسي في هذه الفنون. وتستطرد: لقد تطورت علاقتي مع الدراما التلفزيونية عبر مجموعة من المحطات ولعل أبرزها مسلسل «أمي رويحة الجنة» أمام القديرة سعاد عبدالله، وقد شكل ذلك العمل بمثابة المنصة لإعادة اكتشافي وتقديمي للجمهور بشكل إضافي، وكان التحدي في الاستمرارية عبر اختيارات فنية تذهب إلى مناطق تفجر التحدي بداخلي. وتتابع الفنانة لولوة الملا: الدراما الكويتية والخليجية بشكل عام مطالبة بالانطلاق إلى أبعاد إضافية، تتجاوز كل الصيغ التقليدية، وكل ما هو مستعاد ومكرر.. ومشاهد من ذي قبل، لقد استطاعت الدراما الخليجية أن تغطي جميع القضايا، وبات من الضرورة أن تذهب إلى موضوعات وقضايا، وأيضاًَ شخصيات تمنح المشاهد الخيال.. والتأمل.. والاستمتاع. وعن تجاربها المسرحية الأخيرة تقول الملا: أواصل تقديم عروض مسرحية «ليلة زفته» مع غروب البلام بقيادة الفنان الرائع حسن البلام ومشاركة فريق من أبرز نجوم الكوميديا ومنهم أحمد العونان وزهرة عرفات وفهد البناي ومحمد الرمضان ومحمد عاشور وكم آخر من النجوم.. وقد قمنا خلال الفترة القصيرة الماضية بجولات شملت عدة عدداً دول مجلس التعاون ومن بينها المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة، كما قدمنا عروض المسرحية في المملكة المتحدة، ضمن احتفالات طلبة الكويت في المملكة المتحدة، وأمامنا خلال الأسبوع الأول من ديسمبر جولة جديدة في المملكة العربية السعودية تنطلق من الرياض.

وتقول الفنانة لولوة الملا: أتابع هذه الأيام بروفات مسرحية «هاديس» لفرقة المسرح الكويتي تأليف وإخراج الفنان أحمد العوضي وفي العمل عدد متميز من النجوم ومنهم سماح وعلي الحسيني وبدر الشعيبي.. والعمل ثري بالمضامين، ويناقش في إطار فلسفي عميق الكثير من الموضوعات.. وأجسد خلاله شخصيات عدة وأتمنى أن ينال العمل استحسان الجمهور، حيث مهرجان الكويت المسرحي وضيوفه وجمهوره يمثلون إحدى المنصات الفنية الأهم للتواصل مع الجمهور والحوار معهم.. وأتمنى التوفيق لجميع الفرق المشاركة، كما أثمن دعم فرقة المسرح الكويتي لجيل الشباب ومنحهم الفرصة الحقيقية لتقديم إبداعاتهم الفنية.

وتستطرد الفنانة لولوة الملا: الله يوفق الجميع في هذا العرس المسرحي المهم.

