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اعتلى الأميركيون، كما هو متوقع ومعتاد، عرش صناعة الترفيه العالمية في هذا العام، كما تصدروا قائمة الأشخاص الأعلى ربحية في هذه الصناعة على مستوى العالم في 2019، وهي القائمة التي نشرتها أمس مجلة «سي ئي أو وورلد» الأميركية، وتضمنت تصنيفاً لنجوم الترفيه في العالم وفقاً لقيمة المكاسب الإجمالية التي حصلوا عليها خلال هذا العام فقط من عملهم في المهنة، فقد استأثر الأميركيون بـ 8 مراكز من أصل المراكز الـ 10 الأولى على القائمة، فيما تركوا المركزين المتبقيين لبريطاني وبريطانية. وكانت صدارة القائمة من نصيب المغنية، كاتبة الأغاني الريفية، والممثلة الأميركية الساحرة، تايلور سويفت، والتي ربحت هذا العام فقط 185 مليون دولار.وحلت كايلي جينر، ممثلة برامج الواقع وعارضة الأزياء الأميركية، في المركز الثاني، حيث ربحت هذا العام من عملها 170 مليون دولار.

وجاء كانييه ويست، مغني «هيب هوب»، مسجل، كاتب الأغاني، والمنتج، ومخرج الأفلام، ومنظم ومصمم الأزياء، في المركز الثالث، بأرباح بلغت هذا العام 150 مليون دولار.

وكان إد شيران، المغني، والمؤلف، وعازف القيثارة والممثل البريطاني، هو أول من كسر احتكار الأميركيين للقائمة، حيث حلّ رابعاً، بأرباح قيمتها 110 ملايين دولار.

ولم يكن المركز الخامس من نصيب فرد بعينه، وإنما فاز به فريق غنائي، وهو فريق «ذا إيجلز»، أو «النسور» الأميركي العريق لموسيقى «روك»، حيث ربح الفريق كله هذا العام 100 مليون دولار. وكانت أول شخصية غير فنية على القائمة هي مقدم البرامج التليفزيونية، الكاتب وعالم النفس الأميركي الأشهر، فيليب ماكغرو، والمعروف بلقب «د. فيل»، حيث ربح هذا العام 95 مليون دولار منحته المركز السادس.

وجاء مقدم البرامج، الممثل، والشاعر، والمصور الفوتوغرافي الأميركي المخضرم، هوارد ستيرن، سابعاً، بمكاسب قيمتها 93 مليون دولار. وكان المقعد البريطاني الثاني والأخير ضمن قائمة العشرة الأوائل هذا العام من نصيب الكاتبة البريطانية الشهيرة جيه. كيه. رولينغ، مبدعة سلسلة كتب الأطفال ذائعة الصيت «هاري بوتر»، حيث حلت ثامنة، بأرباح قيمتها 92 مليون دولار.

وحل الممثل الأميركي ذو الأصل الكندي، والمصارع السابق، دواين جونسون، والمعروف بلقب «ذا روك»، تاسعاً، بأرباح بلغت هذا العام 89.4 مليون دولار.

وتذيل القائمة المذيع والمعلق السياسي الأميركي الشهير، رش ليمبو، بأرباح بلغت قيمتها 87 مليون دولار.

