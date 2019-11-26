دوليه

أربعة فرق قادرة على حسم تأهلها إلى دور الـ16 لدوري أبطال أوروبا، في اليوم الأول من الجولة الخامسة اليوم، يتقدمها ريال مدريد الإسباني وجاره أتلتيكو، وتوتنهام ومانشستر سيتي الإنكليزيين.

ويسعى ريال مدريد للتأهل عندما يستضيف باريس سان جرمان الفرنسي في لقاء قمة في الجولة الخامسة من تصفيات المجموعة الأولى. وكان الفريق الفرنسي ضمن تأهله في الجولة الماضية بتحقيقه اربعة انتصارات متتالية منها فوز بثلاثية نظيفة على الفريق الملكي بالذات في باريس في مستهل التصفيات. ويحتاج الميرينغي حامل الرقم القياسي بعدد الألقاب (13 لقباً) إلى نقطتين من المباراتين الأخيرتين أمام ضيفه سان جرمان ومضيفه كلوب بروج البلجيكي لضمان تأهله، علما أن الأخير تعادل معه على أرضه 2-2، في مباراة كان متقدما فيها بهدفين دون مقابل حتى الدقيقة 55.

كما أن تعادل أو خسارة بروج أمام مضيفه غلطة سراي التركي سيطيح بآمال الفريق البلجيكي ويخرجه من المنافسة ويمنح التأهل للفريق المدريدي بغض النظر عن نتيجته.

وفاز ريال في خمس من آخر ست مباريات خاضها، وتعادل مرة واحدة، وسجل لاعبوه 19 هدفاً، ولم يتلقوا غير هدف واحد. ويتألق في صفوف ريال المهاجم المخضرم الفرنسي كريم بنزيمة برصيد 10 اهداف يتصدر بها ترتيب الهدافين في الدوري الاسباني واشاد به مدربه بالقول لا ادري ما اذا كان بنزيمة افضل لاعب في الدوري حاليا، كل شخص يرى ذلك من زاوية معينة. انا سعيد من اجله وكل يوم يثبت بانه لاعب محوري في الفريق.

في المقابل تحتوي تشكيلة فريق المدرب الألماني توماس توخل على لائحة طويلة من المصابين تشمل الألماني ثيلو كيهرر والإسباني أندير هيريرا والبلجيكي توما مونييه. ويتصدر سان جرمان ترتيب المجموعة برصيد 12 نقطة، بفارق 5 نقاط عن ريال، ويحتل كلوب روج المركز الثالث بنقطتين، وغلطة سراي رابعا بنقطة واحدة.

وتشهد مباريات اليوم عودة البرتغالي جوزيه مورينيو لمعترك دوري الأبطال من بوابة فريق توتنهام الإنكليزي، بعدما استلم دفة قيادته خلفا للأرجنتيني ماوريتسيو بوكيتينو المقال من منصبه الثلاثاء الماضي. ونجح مورينيو في أول اختبار له مع الفريق اللندني محلياً بعدما قاده للفوز على وست هام 3-2 السبت. وسيكون امتحان مورينيو في البطولة الأوروبية سهلاً نسبياً عندما يستضيف أولمبياكوس اليوناني ضمن منافسات المجموعة الثانية، وفوزه في المباراة يمنحه بطاقة العبور إلى ثمن النهائي. وكانت مباراة الذهاب بين الفريقين في العاصمة اليونانية أثينا انتهى بالتعادل 2-2، وهو التعادل الوحيد الذي حققه مقابل ثلاث خسارات.

وسبق لمورينيو أن خاض تجربة دوري الأبطال مع فرق ريال مدريد الإسباني وتشلسي ومان يونايتد الإنكليزيين وبورتو البرتغالي وإنتر الإيطالي وحقق اللقب مع الأخيرين عامي 2004 و2010 على التوالي.

وفي المجموعة نفسها، يحل بايرن ميونيخ الألماني صاحب بطاقة التأهل الأولى ضيفاً على النجم الأحمر الصربي على امل مواصلة مشواره الأوروبي الناجح بتحقيق فوزه الخامس توالياً، علما أن انتصاره يعني منح بطاقة التأهل لتوتنهام مباشرة.

ويتصدر الفريق البافاري المجموعة برصيد 12 نقطة، أمام توتنهام 7 نقاط، والنجم الأحمر 3 نقاط، وأولمبياكوس نقطة وحيدة. وستكون نقطة التعادل كافية لمانشستر سيتي الإنكليزي من مباراته مع شاختار دانييتسك الأوكراني ضمن منافسات المجموعة الثالثة للتأهل إلى دور الـ16. ويملك الفريق الإنكليزي 10 نقاط، بفارق خمس نقاط عن كل من شاختار ودينامو زغرب الكرواتي الذي يحل بدوره ضيفاً على أتالانتا الإيطالي الأخير صاحب نقطة واحدة من تعادل تاريخي مع سيتي 1-1 في الجولة الرابعة.

ويطمح أتلتيكو مدريد الإسباني، إلى حسم تأهله من مدينة تورينو أرض فريق يوفنتوس الإيطالي عندما يحل ضيفاً عليه ضمن منافسات المجموعة الرابعة. ويحتاج الضيوف إلى فوز في عقر دار السيدة العجوز لضمان مرافقتها إلى الدور المقبل، وإلا فإن عليهم انتظار المرحلة الأخيرة عندما يستضيفون لوكوموتيف موسكو الروسي، وينتقل يوفنتوس إلى ألمانيا لملاقاة باير ليفركوزن.

وحسابياً لا تزال الفرق الثلاثة قادرة على التأهل إلى دور الـ16 إلى جانب يوفنتوس صاحب الصدارة برصيد 10 نقاط. ويملك أتلتيكو سبع نقاط بفارق 4 نقاط لوكوموتيف وباير ليفركوزن.

