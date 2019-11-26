دوليه

عاد مان يونايتد من بعيد وحول تخلفه بهدفين الى تعادل مثير 3-3 أمام مضيفه شيفيلد يونايتد اول من امس في المرحلة الثالثة عشرة من الدوري الإنكليزي. وبدا شيفيلد يونايتد في طريقه لتحقيق فوزه الأول على «الشياطين الحمر» منذ الموسم الأول للدوري الممتاز حين تغلب عليهم 2-1 في 15 أغسطس 1992، وذلك بعد تقدمه بهدفين نظيفين، إلا أن رجال المدرب النروجي أولي غونار سولسكاير قلبوا الطاولة وعادوا من بعيد بتسجيلهم ثلاثة أهداف في غضون 9 دقائق قبل قرابة ربع ساعة على النهاية.لكن شيفيلد رفض أن تتوقف سلسلة مبارياته المتتالية دون هزيمة عند 5 مراحل، وأنقذ نقطة في الوقت بدل الضائع رفع بها رصيده الى 18 في المركز السادس بفارق سبع عن المركز الرابع الأخير المؤهل الى دوري الأبطال، فيما أصبح رصيد يونايتد 17 في المركز التاسع. وعانى يونايتد الأمرين أمام مضيفه واضطر الحارس الإسباني دافيد دي خيا الى التدخل ببراعة لانقاذ فريقه من فرصتين على التوالي لصد كرة «على الطائر» من جون لاندسترام ثم رأسية ديفيد ماكغولدريك (11).وأثمرت أفضلية شيفيلد عن هدف التقدم عندما أجبر الفرنسي ليس موسيه مدافع يونايتد فيل جونز على ارتكاب الخطأ، فخطف منه الكرة على الجهة اليمنى ولعبها عرضية للاندسترام الذي سدد في دي خيا، إلا أن الاسكتلندي جون فليك كان في المكان المناسب لمتابعة الكرة في الشباك (19).

ومع بداية الثاني وجه شيفيلد ضربة ثانية لرجال سولسكاير باضافة الهدف الثاني عبر موسيه (52).

وعادت الحياة الى لاعبي يونايتد حين نجح الظهير الشاب براندون وليامس (19 عاما) في تقليص الفارق وتسجيل هدفه الأول بقميص الفريق الأول (72). ولم يحصل شيفيلد على فرصة استيعاب صدمة الهدف حتى اهتزت شباكه بهدف ثان سجله البديل الشاب مايسون غرينوود البالغ من العمر 18 عاما، وذلك بعد دقائق معدودة على دخوله بدلا من البرازيلي أندرياس بيريرا(77)، مسجلا بدوره هدفه الأول في الدوري الممتاز.

وواصل يونايتد انتفاضته وقلب الطاولة تماما على مضيفه باضافة هدف التقدم عبر راشفورد الذي وصلته الكرة من الجهة اليسرى عبر ديفيد جيمس، فأطلقها قوية في شباك الحارس مور (79). لكن فرحة «الشياطين الحمر» بالعودة لم تدم حتى النهاية لأن شيفيلد يونايتد خطف التعادل في الوقت بدل الضائع إثر ارباك داخل المنطقة وعرضية من الإيرلندي البديل كالوم روبينسون الى البديل الآخر الاسكتلندي أولي ماكبورني الذي سيطر على الكرة قبل أن يسددها من مسافة قربية في شباك دي خيا (1+90).

