دوليه

واصل إشبيلية صحوته وأحرز انتصاره الثالث على التوالي بفوزه اول من امس على مضيفه بلد الوليد 1-0، في ختام المرحلة الرابعة عشرة من الدوري الإسباني. وسجل الأرجنتيني ايفر بانيغا هدف المباراة الوحيد من ركلة جزاء في الدقيقة 13.

وطرد لاعب الضيوف الأرجنتيني لوكاس أوكامبوس في الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع لنيله الإنذار الثاني بعد الأول في الدقيقة 15.وقفز إشبيلية إلى المركز الثالث على لائحة الترتيب برصيد 27 نقطة، ليتخطى بفارق نقطتين أتلتيكو مدريد الذي سقط السبت في فخ التعادل 1-1 أمام مضيفه غرناطة، ويصبح متخلفاً بنقطة واحدة فقط عن الثنائي برشلونة وريال مدريد اللذان خاضا مباراة أقل، وهي الكلاسيكو التي ستقام في 18 ديسمبر المقبل. في حين تجمد رصيد بلد الوليد عند 17 نقطة في المركز الرابع عشر.واسقط المهاجم البوسني كينان كودرو فريقه السابق أوساسونا، وقاد فريقه الحالي أتلتيك بلباو للفوز 2-1. وافتتح النادي الباسكي التسجيل عبر لاعبه الشاب إينياكي وليامس (21). وضغط أوساسونا لتسجيل هدف التعادل وحقق مراده في الشوط الثاني بفضل الارجنتيني إيزكييل أفيلا (76).ولم ينتظر بلباو كثيرا ليتقدم مجددا في الدقيقة 79 بهدف للبديل المهاجم كودرو.وحقق بلباو فوزه الثالث في مبارياته الأربع الاخيرة رافعا رصيده إلى 23 نقطة في المركز الخامس بفارق الاهداف عن ريال سوسييداد السادس الذي كان خسر السبت أمام ريال مدريد 1-3، فيما تجمد رصيد أوساسونا عند 19 نقطة في المركز الحادي عشر الموقت.

وتعادل إسبانيول مع مضيفه خيتافي 1-1. ورفع خيتافي رصيده إلى 21 نقطة في المركز السادس موقتا، فيما يقبع إسبانيول في المركز الـ 19 قبل الاخير مع تسع نقاط. وسقط فياريال أمام ضيفه سلتا فيغو 1-3. ورفع سلتا فيغو رصيده إلى 12 نقطة في المركز الثامن عشر، وتجمد رصيد فياريال عند 18 نقطة في المركز الثاني عشر.

