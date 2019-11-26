دوليه

حصن فريق لاتسيو مركزه الثالث في لائحة ترتيب الدوري الإيطالي، بفوزه القاتل على مضيفه ساسوولو 2-1 أول من امس ضمن المرحلة الثالثة عشرة.وسجل تشيرو إيموبيلي هدف لاتسيو الأوّل ليرفع رصيده إلى 15 هدفاً في صدارة ترتيب الهدافين، بفارق خمسة أهداف عن أقرب ملاحقيه البلجيكي روميلو لوكاكو هداف إنتر صاحب الوصافة، قبل أن يعادل أصحاب الأرض عن طريق فرانشيسكو كابوتو في الدقيقة الأخيرة من الشوط الأول. وانتظر لاتسيو حتى الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع ليخطف هدف الفوز بفضل الإكوادوري فيليبي كايسيدو الذي رفع رصيد فريقه إلى 27 نقطة، بفارق ثماني نقاط عن يوفنتوس المتصدر، فيما تجمد رصيد ساسوولو عند 13 نقطة في المركز الرابع عشر. وفاز روما على ضيفه بريشيا بثلاثية نظيفة، استهلها الإنكليزي كريس سمولينغ المعار من مان يونايتد (49)، وأضاف جانلوكا مانشيني الهدف الثاني بعد ثماني دقائق، قبل أن يحرز البوسني ادين دزيكو الهدف الثالث (67).ورفع روما رصيده إلى 25 نقطة، وأصبح رابعاً مؤقتا بانتظار مباراة كالياري مع مضيفه ليتشي والتي أرجئت بسبب الأمطار الغزيرة، فيما بقي بريشيا أخيراً بسبع نقاط.