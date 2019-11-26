دوليه

استعاد مرسيليا الوصافة من أنجيه، وذلك بتحقيقه فوزه الثالث تواليا وجاء على حساب مضيفه تولوز 2-0، مستفيدا من النقص العددي في صفوف الأخير اول من أمس في ختام المرحلة الرابعة عشرة من الدوري الفرنسي. وكان مرسيليا تنازل عن المركز الثاني موقتا لصالح أنجيه بعد فوز الأخير السبت على نيم 1-0، ثم تراجع الى المركز الرابع بفوز بوردو على موناكو 2-1 اول من امس، إلا أن فريق المدرب البرتغالي أندريه فياش بواش استعاد مركزه بتحقيقه فوزه الخامس تواليا على تولوز. وبعد أن عجز عن الوصول الى شباك مضيفه القابع في المركز قبل الأخير خلال الدقائق الـ45 الأولى من اللقاء، أفاد مرسيليا في الشوط الثاني من التفوق العددي نتيجة طرد ستيفن موريرا في الدقيقة 41 بسبب خطأ قاس على الغيني بونا سار، من أجل رفع رصيده الى 25 نقطة في المركز الثاني بفارق 8 نقاط عن غريمه باريس سان جرمان المتصدر وحامل اللقب.ويدين الفريق المتوسطي بفوزه السابع هذا الموسم الى الأرجنتيني داريو بينيديتو والبديل الصربي نيمانيا رادونييتش اللذين سجلا الهدفين في الدقيقتين 76 و79 تواليا. واختبر بوردو سيناريو مشابها لمرسيليا، إذ أفاد من النقص العددي في صفوف ضيفه موناكو للخروج منتصرا 2-1. وارخى الوافد الجديد إلى نادي الامارة المهاجم الجزائري إسلام سليماني بظله على اللقاء، بداية بعد تسجيله هدف السبق لفريقه في الدقيقة 15 من الشوط الاول، قبل أن يطرد في الثاني (69). وافتتح سليماني التسجيل بعدما سيطر على كرة رأسية من وسام بن يدر وسددها بيمناه إلى يسار الحارس بنوا كوستيل (15)، مسجلا هدفه السادس هذا الموسم في الـ «ليغ 1». ونجح صاحب الارض في فرض التعادل على ضيفه بفضل رأسية من مدافعه البرازيلي بابلو على يمين الحارس بنجامين لوكونت (29)، قبل أن يضيف دو بريفيل الهدف الثاني لفريقه من ركلة الجزاء التي تسبب بها سليماني (69).