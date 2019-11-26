دوليه

ابتعد أوغسبورغ عن منطقة الخطر بتحقيقه فوزه الثاني تواليا والثالث فقط هذا الموسم، وجاء على حساب الجريح الآخر هرتا برلين بنتيجة كاسحة 4-0 اول من امس في المرحلة الثانية عشرة من الدوري الألماني. وبعد أن غابت الانتصارات عنه منذ 14 سبتمبر حين حقق فوزه الأول على حساب إينتراخت فرانكفورت 2-1، حصد أوغسبورغ ست نقاط في المرحلتين الأخيرتين رفع بهما رصيده الى 13 وصعد الى المركز الثاني عشر على حساب ضيفه هرتا برلين بالذات، وبفارق نقطتين أمام الأخير الذي تلقى هزيمته السابعة. وأفاد أوغسبورغ على أكمل وجه من التفوق العددي بعدما اضطر ممثل العاصمة الى إكمال اللقاء بعشرة لاعبين منذ الدقيقة 28 لطرد حارسه النروجي رونه يارستين، من أجل تحقيق فوزه الأول على ضيفه منذ 28 سبتمبر 2014 بفضل أهداف فيليب ماكس (17) والفنزويلي سيرخيو كوردوفا (26) وأندريه هاهن (52) وفلوريان نيدرليخنر (79).ورغم النقص العددي في صفوفه مع نهاية الشوط الأول بطرد لاعب وسطه ريدل باكو (45+2)، عاد ماينتس من ملعب هوفنهايم بفوزه الرابع للموسم، وجاء بنتيجة كاسحة 5-1.