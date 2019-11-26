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أعلن المنتخب البحريني عن نفسه منافساً على لقب البطولة الخليجية السادسة عشر لكرة السلة المقامة على صالة نادي الكويت لغاية 1 ديسمبر المقبل، بعد فوزه على المنتخب القطري حامل اللقب 69-62 في المباراة التي جمعتهما أول من امس منافسات المرحلة الثانية من البطولة والتي شهدت أيضاً تغلب المنتخب السعودي على الإماراتي 81-67. وتخلد المنتخبات الى الراحة اليوم بحسب جدول البطولة.

وينص نظام البطولة على اقامة دوري من دور واحد بين جميع المنتخبات ثم يلتقي بعدها الأول مع الرابع كما يلتقي الثاني مع الثالث في الدور نصف النهائي على أن يلتقي الفائزان في المباراة النهائية.

في المباراة الأولى، نجح المنتخب البحريني في فرملة حامل اللقب بعدما تقدم عليه في الربع الأول 17-0، من خلال تألق لاعبي البحرين في تنفيذ الهجوم السريع عبر استغلال أخطاء المنتخب القطري في الهجوم لينتهي الربع الأول بتقدم الأحمر 22-6.

واستطاع العنابي العودة لمجريات اللقاء عبر اختراقات عبدالرحمن محمد وخالد سليمان ليقلص الفارق مع نهاية الربع الثاني 25-37. وقلص العنابي الفارق لنقطة واحدة في الربع الثالث غير ان الاحمر عاد سريعاً وانهى الربع لمصلحتة 51-42. واستطاع البحرين حسم المباراة لمصلحته في الربع الرابع ليفوز 69-62.

وفي اللقاء الثاني، نجح المنتخب السعودي في الفوز على نظيره الإماراتي في مباراة جاءت متكافئة في الربع الاول الذي تفوق في بدايته المنتخب الإماراتي وتقدم 16-4 ولكن سرعان ما اجرى مدرب الأخضر علي السنحناني تبديلات بنزول محمد الصقر بدلًا من فهد السالك في قيادة الهجمات كما أشرك خالد عبد الجبار بدلًا من مرزوق المولد لينتهي الربع بتقدم الابيض 22-21.

وسيطر الأخضر على مجريات المباراة في الربع الثاني من خلال الدفاع القوي الذي عجز لاعبو الامارات عن اختراقه لينهي الربع الثاني للأخضر 46-32 وواصل سيطرته على المباراة في الربع الثالث الذي انتهى لمصلحته 68-44 وترجم افضليته في الربع الرابع لينهي المباراة لمصلحته 81-67 .وكان المنتخب السعودي افتقد خدمات لاعبه أيوب الهوساوي الذي غادر متوجهاً الى السعودية بعد تلقيه نبأ وفاة شقيقه. من جانب آخر، اشاد رئيس بعثة المنتخب السعودي مصطفي القبلي بالاداء الذي قدمه لاعبوه امام أشقائهم المنتخب الإماراتي بعدما استطاعوا نسيان الهزيمة التي لحقت بهم في الثواني الاخيرة امام الكويت. وأعرب القلبي عن طموح فريقه في المنافسة علي لقب البطولة مشيداً بمستوى الفرق المشاركة وتقارب مستواهم من جانبه امتدح رئيس الاتحاد القطري أحمد المفتاح التنظيم المتميز للبطولة، وقال: «نسعد بتواجدنا في بلدنا الثاني الكويت، ونأمل النجاح والتميز للبطولة». وأرجع المفتاح خسارة «العنابي» أمام نظيره البحريني إلى عدم التوفيق وسوء الأداء الذي لازم لاعبي المنتخب خاصة في الربع الأول

