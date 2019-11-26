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اتفاقية تعاون بين الكويت وقطر


تلقى أمين سر اتحاد كرة السلة عبدالرحمن الخباز دعوة من نظيره القطري وذلك من أجل توقيع اتفاقية تعاون بين الاتحادين القطري والكويتي في مجال التدريب والتحكيم والمسابقات. من جانب آخر تعقد اللجنة التنظيمية لبطولات الخليج اجتماعها الأول اليوم في فندق الملينيوم.
ويعتبر تأجيل بطولة الخليج للاندية الى أواخر مايو المقبل بدلاً من ابريل أهم بند في الاجتماع حيث لم يتفق أعضاء اللجنة التنظيمية على التوقيت في مشاوراتهما مساء الأمس. ويأتي قرار التأجيل لمزامنة توقيت البطولة الحالي دورة الالعاب الخليجية التي ستقام في الكويت في ابريل المقبل، كما سيتضمن الاجتماع ايضاً تحديد موعد ومكان بطولة الخليج للناشئين التي ستقام في الصيف المقبل.


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