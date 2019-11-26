محلية

يلتقي الكويت مع كاظمة في 07:00 مساء اليوم في المباراة النهائي لبطولة كأس الاتحاد للكرة الطائرة، كما يلتقي العربي مع الجهراء في لقاء تحديد المركز الثالث في 05:00 مساء. ولم يحدد اتحاد الكرة الطائرة مكان اقامة المباراة النهائية حيث أجرى قرعة في وقت متأخر مساء أمس لتحديد احدى صالتي الفريقين.

وكان الكويت وكاظمة اللذان يسيطران على اغلب بطولات اللعبة في المواسم الاخيرة، التقيا ايضاً في لقاء كأس السوبر الشهر الماضي وحسم الأبيض اللقب لصالحه بالفوز 3-1. وبلغ الفريقان المباراة النهائية بعد تصدرهما مجموعتيهما دون اي هزيمة، قبل أن يتفوق الكويت على الجهراء 3-0، وكاظمة على العربي بالنتيجة ذاتها في الدور نصف النهائي.

وتعتبر مباراة اليوم حلقة جديدة من مسلسل مواجهات الفريقين في النهائيات بعد أن سيطرا على البطولات المحلية في المواسم الأخيرة بفضل تميزهما وامتلاكهما عناصر قادرة على تحقيق أفضل النتائج.

وتميل الكفة في لقاء اليوم ناحية الكويت المنتشي من الفوز بلقب كأس السوبر الاماراتي الكويتي بتغلبه على فريق شباب الأهلي 3-1 في النسخة الاولى من البطولة المستحدثة بين الاتحادين. ويضم الأبيض الذي يقوده المدرب المميز التونسي خالد بلعيد مجموعة لافتة من اللاعبين أصحاب الخبرة والشباب مثل عبدالله جاسم وعامر السليم وفيصل العجمي وسلطان خلف، إلى جانب النجم عبدالله بوفتين المنتقل من كاظمة بالذات هذا الموسم فضلا عن بعض العناصر الشابة التي تلعب دوراً مهماً في الفريق يساندهم المحترف الكوبي رولاندو سابيلا.

في المقابل يطمح البرتقالي بقيادة مدربه الصربي الكسندر سافينتش إلى قيادة فريقه للفوز بلقب البطولة رغم ادراكه صعوبة المهمة في مواجهات فريق مكتمل العناصر من جميع الجواب. ويبدو أن كاظمة افتقد بصورة كبيرة معده المميز بوفتين الذي فضل الانتقال إلى الأبيض مستفيداً من قانون «اللاعب الحر». وحاولت إدارة البرتقالي تعويض غياب المعد الموهوب بالتعاقد مع معد التضامن السابق عبدالله العساف. ويعتمد المدرب الصربي اليوم على لاعبيه عبدالرحمن المطوع، مشعل العمر، وعبدالعزيز شاكر والمحترف الدومينيكاني الفيس كونتريراس.

