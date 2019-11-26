محلية

نحن على بعد يوم أو ساعات لبداية أصعب دورة خليج من حيث الأحداث التي ارتبطت بها بين الدول التي أنشأت الدورة؟ ولكن الحمد لله أنها على الأقل ستبدأ بوجود الكل ... ان هذه الدورة كان لها وكان عليها الآتي:

دورة استطاعت أن تجمع الخليجيين في دول مجلس التعاون.

دورة كان لها الفضل على تطوير اللعبة في الخليج والتي حولت الملاعب الترابية إلى العشب الأخضر.

دورة أوصلت دول الخليج إلى العالمية في كرة القدم .

دورة طورت من أسس التخطيط وإدارة الكرة.

دورة ثقفت الخليجيين كيف يديروا البطولات الرياضية المختلفة.

دورة شاركت وثقفت الاعلامين في كيفية تطوير اللعبة ينتقدون اللعبة.

دورة فتحت أفق الاحتراف الرياضي في اللعبة وبقية الألعاب.

أما ما عليها فأولها زيادة وحدة شعوبها وأبعاد الرياضة عن السياسة.

عليها أن تدعم وتتبادل الأفكار فيما بين دولها لتطوير الكرة الخليجية للعالمية.

أن تقرب من الشعوب أو الجماهير وأن يشجعوا الكل للكل بمعنى ان نشجع اللعبة الحلوة وليس منتخب بلدي فقط.

جاء الوقت لأن نفكر بعقلية متفتحة كيف ندعم اللعبة ونبعدها من سوء الإدارة الذي نعانيه الآن في إدارة اللعبة.

فاللعبة بدأ مستواها يقل فنيا ولكن مبارياتها ذات حماس عال..؟

إذا فلنطلب من الله أن يوفق الجميع بهذه الدورة التي فرحنا بها عندما اكتمل شملها من إخواننا في الخليج العربي... ونشكر إخواننا في قطر على حسن الضيافة فهي من شيم الخليجيين ... والله من وراء القصد.

