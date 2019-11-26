loader

محلية

تصغير الخطتكبير الخط العودة
شارك
أرسل  ارسل إحفظ  إحفظ إطبع  إطبع PdfPdf

كلام في المرمى

دورة الخليج 24... ما لها وما عليها


نحن على بعد يوم أو ساعات لبداية أصعب دورة خليج من حيث الأحداث التي ارتبطت بها بين الدول التي أنشأت الدورة؟ ولكن الحمد لله أنها على الأقل ستبدأ بوجود الكل ... ان هذه الدورة كان لها وكان عليها الآتي:
دورة استطاعت أن تجمع الخليجيين في دول مجلس التعاون.
دورة كان لها الفضل على تطوير اللعبة في الخليج والتي حولت الملاعب الترابية إلى العشب الأخضر.
دورة أوصلت دول الخليج إلى العالمية في كرة القدم .
دورة طورت من أسس التخطيط وإدارة الكرة.
دورة ثقفت الخليجيين كيف يديروا البطولات الرياضية المختلفة.
دورة شاركت وثقفت الاعلامين في كيفية تطوير اللعبة ينتقدون اللعبة.
دورة فتحت أفق الاحتراف الرياضي في اللعبة وبقية الألعاب.
أما ما عليها فأولها زيادة وحدة شعوبها وأبعاد الرياضة عن السياسة.
عليها أن تدعم وتتبادل الأفكار فيما بين دولها لتطوير الكرة الخليجية للعالمية.
أن تقرب من الشعوب أو الجماهير وأن يشجعوا الكل للكل بمعنى ان نشجع اللعبة الحلوة وليس منتخب بلدي فقط.
جاء الوقت لأن نفكر بعقلية متفتحة كيف ندعم اللعبة ونبعدها من سوء الإدارة الذي نعانيه الآن في إدارة اللعبة.
فاللعبة بدأ مستواها يقل فنيا ولكن مبارياتها ذات حماس عال..؟
إذا فلنطلب من الله أن يوفق الجميع بهذه الدورة التي فرحنا بها عندما اكتمل شملها من إخواننا في الخليج العربي... ونشكر إخواننا في قطر على حسن الضيافة فهي من شيم الخليجيين ... والله من وراء القصد.


إضافة تعليق جديد

التعليق الوارد من المشارك أو القارئ هو تعبير عن رأيه الخاص ولا يعبّر عن رأي جريدة النهار الكويتية

عرض التعليقات

 

مواقيت الصلاة في الكويت

كاريكاتير

كتّاب اليوم


المزيد
© 2018 ، حقوق الطبع والنشر Bk50. كل الحقوق محفوظة